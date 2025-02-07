إرتفاع أسعار الذهب إلى 2859.59 دولارا للأوقية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة قرب مستوياتها القياسية المرتفعة وتتجه لتسجيل سادس مكسب أسبوعي على التوالي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2859.59 دولارا للأوقية (الأونصة)، وزاد بأكثر من اثنين بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع.

وسجل الذهب أعلى مستوى على الإطلاق عند 2882.16 دولارا في وقت سابق من هذا الأسبوع.

كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 2884.20 دولارا.

ورغم ملامسة مستويات قياسية مرتفعة لخمس جلسات متتالية على خلفية تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، تراجعت أسعار الذهب بواحد في المئة خلال الجلسة السابقة مع ارتفاع قيمة الدولار قبل تقرير للوظائف في الولايات المتحدة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط