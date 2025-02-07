الاقتصاد

تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية

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واس- طوكيو 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.
وفقد مؤشر نيكي القياسي 88ر 172 نقطة، أو ما يعادل 44ر0 %، ليصل إلى 65ر38893 نقطة في نهاية الجلسة الصباحية.

كما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 61ر10 نقطة، أو 39ر0 %، ليصل إلى 59ر2741 نقطة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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