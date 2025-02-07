شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الجمعة.وفقد مؤشر نيكي القياسي 88ر 172 نقطة، أو ما يعادل 44ر0 %، ليصل إلى 65ر38893 نقطة في نهاية الجلسة الصباحية.كما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 61ر10 نقطة، أو 39ر0 %، ليصل إلى 59ر2741 نقطة.