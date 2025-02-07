شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتجه لتسجيل سادس مكاسب أسبوعية على التوالي والان نبدء بالتفاصيل

مستويات قياسية

الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة قرب مستوياتها القياسية المرتفعة وتتجه لتسجيل سادس مكسب أسبوعي على التوالي.وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2859.59 دولارا للأوقية (الأونصة)، وزاد بأكثر من 2% حتى الآن هذا الأسبوع.وسجل الذهب أعلى مستوى على الإطلاق عند 2882.16 دولارا في وقت سابق من هذا الأسبوع، كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 2884.20 دولارا.ورغم ملامسة مستويات قياسية مرتفعة لخمس جلسات متتالية على خلفية تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، تراجعت أسعار الذهب بـ1% خلال الجلسة السابقة مع ارتفاع قيمة الدولار قبل تقرير للوظائف في الولايات المتحدة.