شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم 7 فبراير 2025 مع تذبذب البورصة العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر جرام الذهب في مصر اليوم الجمعة 7فبراير 2025 مع اتجاه نحو التذبذب في سعر الذهب العالمي، مما ينعكس على أداء الذهب في مصر.



أسعار الذهب في مصر

عيار 24 يسجل 4554.25 جنيهاً.

عيار 21 يسجل 3985 جنيهاً.

عيار 18 يسجل 3415.75 جنيه.

عيار 14 يسجل 2656.75 جنيه.

الجنيه الذهب 31880 جنيهاً.

كل الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير، قابلة للتغير على مدار الساعة، وهو ما يجعل السعر النهائي للمستهلكين مختلف حسب وقت الشراء، كما يتم إضافة رسوم الضريبة والدمغة والمصنعية.

ارتفعت أسعار الذهب العالمي لأعلى مستوى لها على الإطلاق خلال تعاملات يوم الأربعاء فوق 2870 دولاراً حيث تزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن في ظل المخاوف المستمرة بشأن حرب تجارية تلوح في الأفق بين الولايات المتحدة والصين.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعاً أمس بنسبة 1% ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2877 دولارا للأونصة بعد أن افتتح تداولات أمس عند 2841 دولارا للأونصة ليتداول حالياً عند 2570 دولارا للأونصة.