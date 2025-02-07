شكرا لقرائتكم خبر عن "بيئة الباحة" تطرح 7 فرص استثمارية مستقبلية ونوعية والان نبدء بالتفاصيل

التقديم على الفرص الاستثمارية

الدمام - شريف احمد - طرح فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة 7 فرص استثمارية مستقبلية ونوعية، في إطار تعزيز التنمية المستدامة وفتح آفاق جديدة للاستثمار في القطاعات الزراعية والمائية والبيئية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.وشملت الفرص الاستثمارية، 4 مدن زراعية لزراعة وإنتاج البن بالجنابين، الأولى على مساحة تتجاوز 97.6م, والثانية مساحتها 457م, والثالثة على مساحة تتجاوز 1.8 مليون م, والرابعة على مساحة تتجاوز 24.4مبمحافظة بلجرشي.والفرصة الخامسة، مدينة زراعية لزراعة وإنتاج التين الشوكي بمدينة الباحة ومساحتها 2 مليون م، والفرصة السادسة مشتل الفاكهة بمحافظة قلوة على مساحة تتجاوز 33 ألف م، وفرصة استثمارية سابعة في زراعة وإنتاج الأشجار المثمرة والحمضيات على مساحة تتجاوز 193.7 ألف مبمحافظة المخواة.وبيّن فرع الوزارة أنه يمكن للراغبين التقديم على الفرص الاستثمارية والحصول على كراسة الشروط عبر منصة "فرص" للحصول على مزيد من التفاصيل حول تلك الفرص، داعيًا المستثمرين إلى الاستفادة منها والإسهام في تطوير القطاع الزراعي في المنطقة، وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني.