شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 7-2-2025 فى البحرين عيار 24بـ 34.625 دينار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار الذهب في دول الخليج مع بداية التداولات الأسبوعية، متأثرة بتراجع الأسعار العالمية وقوة الدولار الأمريكي أمام العملات الخليجية المرتبطة به."، ويعد سعر الذهب في البحرين من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في البحرين تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار البحرينى ، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين



أسعار الذهب في البحرين

عيار 24 سجل 34.625 دينار

عيار 22 سجل 31.750 دينار

عيار 21 سجل 30.300 دينار

عيار 18 سجل 25.975 دينار

عيار 14 سجل 20.200 دينار

عيار 12 سجل 17.300 دينار

الاونصة سجلت 1076.925 دينار

الجنيه الذهب سجل 242.375 دينار

الأونصة بالدولار سجلت 2864.16 دولار

وفي الوقت نفسه هبط سعر الفضة لشهر مارس بنسبة 0.37% لتتم المتاجرة به على USD30.53 للأونصة بينما ارتفع سعر النحاس لشهر مارس بنسبة 0.72% لتتم المتاجرة به على USD4.26 للرطل.