شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد الدولي: مناقشة المراجعة الرابعة لبرنامج مصر في الأسابيع المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، أن المجلس التنفيذي للصندوق سيناقش، خلال الأسابيع المقبلة، نتائج المراجعة الرابعة التي تمت في ديسمبر الماضي، وفي حال الموافقة، ستحصل مصر على حوالي 1.2 مليار دولار.



وأوضحت كوزاك، في تصريح اليوم، أنه في ضوء الظروف الخارجية الصعبة والتحديات المحلية، اتفق خبراء الصندوق والسلطات المصرية على إعادة معايرة مسار الضبط المالي، وذلك بهدف إيجاد حيز مالي للبرامج الاجتماعية الحيوية التي تفيد الفئات الأكثر احتياجا والطبقة المتوسطة، مع ضمان استدامة الدين.



وأضافت أن المجلس التنفيذي للصندوق سيناقش حزمة الإصلاحات الخاصة بتمويل الصلابة والاستدامة بالتزامن مع مناقشة المراجعة الرابعة لبرنامج مصر.



ولم تحدد كوزاك قيمة التمويل الذي ستحصل عليه مصر ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة ، مشيرة إلى أنه سيتم تقديم مزيد من المعلومات عند توفرها.