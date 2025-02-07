الاقتصاد

نمو ملحوظ فى قطاع الهاتف المحمول.. واشتراكات الخطوط تتجاوز 113 مليونا

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نمو ملحوظ فى قطاع الهاتف المحمول.. واشتراكات الخطوط تتجاوز 113 مليونا

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القاهرة - سامية سيد - كتبت هبة السيد

الجمعة، 07 فبراير 2025 09:00 ص

كشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن وصول عدد مشتركي الهاتف المحمول في مصر إلى نحو 113.32 مليون اشتراك بنهاية نوفمبر 2024، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بـ 112.89 مليون اشتراك فى أكتوبر 2024، و105.97 مليون اشتراك فى نوفمبر 2023.

 

يشير هذا النمو إلى استمرار الانتعاش في سوق الاتصالات، حيث يعكس زيادة الطلب على خدمات الهاتف المحمول في مختلف المناطق، وهو ما يساهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي في البلاد.

 

وتعتبر هذه الزيادة مؤشرا على توسع استخدام خدمات الهواتف المحمولة، سواء في المدن الكبرى أو المناطق الريفية، ما يبرز أهمية الاتصالات في تمكين قطاع الأعمال والحياة اليومية للمواطنين.

 

كذلك تضخ الشركات استثمارات ضخمة في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك شبكات الجيل الرابع والخامس، التي تسهم في دعم هذا النمو.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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