شكرا لقرائتكم خبر عن نمو ملحوظ فى قطاع الهاتف المحمول.. واشتراكات الخطوط تتجاوز 113 مليونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت هبة السيدالجمعة، 07 فبراير 2025 09:00 ص
كشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن وصول عدد مشتركي الهاتف المحمول في مصر إلى نحو 113.32 مليون اشتراك بنهاية نوفمبر 2024، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بـ 112.89 مليون اشتراك فى أكتوبر 2024، و105.97 مليون اشتراك فى نوفمبر 2023.
يشير هذا النمو إلى استمرار الانتعاش في سوق الاتصالات، حيث يعكس زيادة الطلب على خدمات الهاتف المحمول في مختلف المناطق، وهو ما يساهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي في البلاد.
وتعتبر هذه الزيادة مؤشرا على توسع استخدام خدمات الهواتف المحمولة، سواء في المدن الكبرى أو المناطق الريفية، ما يبرز أهمية الاتصالات في تمكين قطاع الأعمال والحياة اليومية للمواطنين.
كذلك تضخ الشركات استثمارات ضخمة في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك شبكات الجيل الرابع والخامس، التي تسهم في دعم هذا النمو.
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