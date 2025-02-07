شكرا لقرائتكم خبر عن نمو ملحوظ فى قطاع الهاتف المحمول.. واشتراكات الخطوط تتجاوز 113 مليونا والان مع تفاصيل الخبر

كشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن وصول عدد مشتركي الهاتف المحمول في مصر إلى نحو 113.32 مليون اشتراك بنهاية نوفمبر 2024، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بـ 112.89 مليون اشتراك فى أكتوبر 2024، و105.97 مليون اشتراك فى نوفمبر 2023.

يشير هذا النمو إلى استمرار الانتعاش في سوق الاتصالات، حيث يعكس زيادة الطلب على خدمات الهاتف المحمول في مختلف المناطق، وهو ما يساهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي في البلاد.

وتعتبر هذه الزيادة مؤشرا على توسع استخدام خدمات الهواتف المحمولة، سواء في المدن الكبرى أو المناطق الريفية، ما يبرز أهمية الاتصالات في تمكين قطاع الأعمال والحياة اليومية للمواطنين.

كذلك تضخ الشركات استثمارات ضخمة في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك شبكات الجيل الرابع والخامس، التي تسهم في دعم هذا النمو.