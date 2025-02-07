شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدولار داخل البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشمل تغطية الخليج 365 لأسعار صرف الدولار فى جميع البنوك العاملة فى السوق المصرية، مما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسعر الدولار، كما يتم تحديث هذه الأسعار بشكل دورى لضمان دقة المعلومات حول سعر الدولار.



وينشر ”الخليج 365” آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الجمعة 7 فبراير 2025 أمام الجنيه المصري، حيث سجل فى البنك المركزى المصرى 50.25 جنيه للشراء و50.38 جنيه للبيع .

وبلغ سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 50.25 جنيه للشراء و50.35 للبيع.

وجاء سعر الدولار فى تعاملات البنوك المصرية كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.25 جنيه للشراء.

50.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.25 جنيه للشراء.

50.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.25 جنيه للشراء.

50.35 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.27 جنيه للشراء.

50.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.25 جنيه للشراء.

50.35 جنيه للبيع.