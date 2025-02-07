شكرا لقرائتكم خبر عن موعد إجراء القرعة العلنية للأراضى المتميزة والأكثر تميزا بالمدن الجديدة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة الإسكان موعد اجراء القرعة العلنية للأراضي المميزه التي أعلنت عنها خلال الفترة الماضية، وذلك في عدد من المدن الجديدة، وسيتم اجراء القرعة في استاد القاهرة اعتبارا من يوم 8-2-2025.. وهي كالتالي ..

- قرعة الأراضي المتوسطة بمدينة طيبة الجديدة يوم 8-2-2025.

- قرعة الأراضي المميزة بمدينة الفيوم الجديدة، يوم 8/2/2025.

- قرعة قطع الأراضي المتوسطة بمدينة حدائق أكتوبر يوم 9-2-2025.

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- قرعة أراضي الإسكان الأكثر تميزا بمدينة الشروق، يوم 9/2/2025.

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انفو جرف...موعد قرعه الأراضى



- قرعة قطع الأراضي المتوسطة بمدينتي المنيا الجديدة وغرب قنا الجديدة، يوم 11/2/2025.

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- قرعة قطع الأراضي المميزة بمدينتي العاشر من رمضان وأسوان الجديدة يوم 16/2/2025.

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- قرعة الأراضي المتوسطة بمدينة بدر، يوم 16/2/2025.

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- قرعة الأراضي المتوسطة بمدينة أسيوط الجديدة، يوم 17/2/2025.

- قرعة أراضي الإسكان الأكثر تميزا بمدينة العبور، يوم 18/2/2025.

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- قرعة الأراضي المميزة بمدينة غرب أسيوط" ناصر الجديدة" يوم 19/2/2025

- قرعة الأراضي المميزة بمدن: قنا الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأخميم الجديدة، وملوي الجديدة. يوم 19/2/2025

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- قرعة الأراضي المتوسطة بمدينة بني سويف الجديدة، يوم 19/2/2025



انفو جرف...موعد قرعه الأراضى

- قرعة الأراضي المميزة بمدينة السادات، يوم 20/2/2025.

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- قرعة الأراضي المتوسطة بمدينة برج العرب الجديدة، يوم 26/2/2025.

- قرعة أراضي الإسكان الأكثر تميزا بمدينة 6 أكتوبر، يوم 24/2/2025.