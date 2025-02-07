شكرا لقرائتكم خبر عن مكة بيلدكس 2025.. انطلاق جلسات المعرض التخصصي للعقار والبناء والان نبدء بالتفاصيل

مكة بيلدكس 2025

الدمام - شريف احمد - انطلقت مساء الخميس، جلسات المعرض التخصصي للعقار والبناء والديكور والصناعة "مكة بيلدكس 2025" الذي تنظمه الغرفة التجارية بمكة خلال الفترة من 6 إلى 8 فبراير 2025.وتضمنت فعاليات اليوم الأول، جلسات علمية بمشاركة نخبة من الباحثين والمتخصصين في مجالات العقار والبناء والديكور والصناعة.وتناولت الجلسات خدمات مركز دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم وتنمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة على أفضل الأدوات من أجل تيسير تطبيقها على المنتجات الصناعية وخدمات ما بعد البيع.إضافة إلى مناقشة "التسويق الدولي" من خلال التعريف بسبل تهيئة المنشآت للتسويق الدولي، والفرق بينه وبين التسويق المحلي، والحديث عن التنمية العمرانية المستدامة كأداة لتفعيل الاستفادة من المواقع التاريخية وتعزيز علاقة نموذج التنمية المستدامة المقترح بمرتكزات وبرامج رؤية 2030، ودور النموذج في خلق فرص واعدة وتنمية اقتصادية محلية متنوعة، وتنمية القطاع السياحي بهدف الوصول إلى 150 مليون سائح سنويًا.