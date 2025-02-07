شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر الجمعة 7 فبراير 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسعار الذهب في مصر الجمعة 7 فبراير 2025 تشير إلى استقرار الأسعار عند مستويات إغلاق سوق الذهب أمس، حيث سجلت الأسعار تطورات ملحوظة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

أسعار الذهب في مصر

عيار 24 يسجل 4554.25جنيهاً.

عيار 21 يسجل 3985 جنيها.

عيار 18 يسجل 3415.75 جنيها

عيار 14 يسجل 2656.75 جنيها.

الجنيه الذهب 31880 جنيها.

هذه الأسعار تعكس التقلبات اليومية في أسواق الذهب، وتأتي في سياق التغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية. يُعتبر الذهب من الأصول الثمينة التي تُعتبر بمثابة حماية ضد التضخم وعدم الاستقرار الاقتصادي.



أشار مسؤولون في البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أيضا إلى حالة عدم اليقين السياسي الكبيرة بشأن التعريفات الجمركية والقضايا الناشئة عن الأيام الأولى لإدارة ترامب باعتبارها من بين التحديات الرئيسية في تحديد الاتجاه الذي ينبغي أن تتخذه السياسة النقدية في الأشهر المقبلة.



هذا وقد رفعت مؤسسة سيتي بنك المالية توقعاتها لأسعار الذهب في الأمد القريب وخلال عام 2025، مشيرة إلى أن الحروب التجارية والمخاطر الجيوسياسية في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى جانب عمليات الشراء القوية من جانب البنوك المركزية ستساهم في مزيد من مكاسب الذهب.



ورفع البنك مستهدفه لسعر الذهب لثلاثة أشهر إلى 3000 دولار للأونصة من 2800 دولار ورفع متوسط توقعاته لعام 2025 إلى 2900 دولار للأونصة من 2800 دولار.



وقال البنك في مذكرة اليوم الخميس أن سوق الذهب يبدوا أنه سيستمر في الصعود في عهد ترامب مع الحروب التجارية والتوترات الجيوسياسية التي تعزز تنويع الاحتياطيات أو اتجاه إزالة الدولرة ودعم الطلب على الذهب في القطاع الرسمي للأسواق الناشئة.