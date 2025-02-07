شكرا لقرائتكم خبر عن "تالينت" أرخص سيارة أوروبية أتوماتيك فى مصر.. تعرف على السعر والمواصفات والان مع تفاصيل الخبر

قامت الشركة العالمية للسيارات EIM بالكشف عن أحدث قائمة سعرية لطرازاتها المتنوعة لعام 2025 طبقا للعرض والطلب، حيث استقرت أسعار السيارة رينو "تالينت" بفئتيها لتسجل الفئة الأولى سعر 799,000 جنيه أما الفئة الثانية فقد سجلت 889,000 جنيه.

تعتبر “رينو تاليانت” السيارة الأوروبية الاقتصادية ذات السعر التنافسي في فئتها، حيث تجمع بين الخامات ذات الجودة و مواصفات الامان العالمية فهى تصنع بمصنع رينو المغرب تحت معاير قياسية للعلامة التجارية العالمية, كما تتميز بكونها سيارة عائلية تجمع بين الراحة والرفاهية، وتتفوق على منافسيها بتكنولوجيا حديثة وتصميم متطور وعصري.

وتتيح السيارة خاصية دخول السيارة وتشغيل المحرك بدون مفتاح، ودعم لأنظمة هواتف أبل وأندرويد على الشاشة الوسطية 8 بوصة تعرض كافة محتوى هاتفك الذكى مما يزيد من رفاهية السيارة لمقتنيها.

تقدم“رينو تاليانت” في معدلات استهلاك البنزين بأقل نسبة في فئتها داخل وخارج المدينة ، حيث يصل متوسط الاستهلاك ل 5 لتر لكل 100 كيلومترفهى السيارة الاقتصاديه المرجوة فى هذة الفئة .