شكرا لقرائتكم خبر عن منتجات البترول تقود الصادرات المصرية للارتفاع إلى 3.56 مليار دولار نوفمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لتصل إلى 3.56 مليار دولار خلال شهر نوفمبر 2024، مقابل 3.35 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، بنسبة زيادة بلغت 6.3٪.

وارجعت بيانات الجهاز ارتفاع الصادرات إلى زيادة قيمة صـادرات بعــض السـلع وأهـمها منتجات البترول بنسبة 85.5٪، يليها الملابس الجاهزة بنسبـة 8.7%، ثم صادرات عجائن ومحضرات غذائية متنوعه بنسبـة 22.9٪، وفواكه طازجه بنسبه 22.9٪، فيما انخفضت قيمة صادرات بعض السلع خـلال شهر نوفمبر 2024، مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا البترول الخام بنسبة 25.3%، يليها أسمدة بنسبة 33.0%، وصابـون ومحضرات تنظيف بنسبة 12.6% ، وخضر مجمدة أو مبردة بنسبة 1.4٪.

وتشير بيانات النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية نوفمبر 2024، إلى أن قيمة العجـز فـى الميـزان التجـارى بلغت 3.71 مليــار دولار خـــلال شهر نوفمبر 2024، مقابـل 3.69 مليــار دولار لنفـس الشهر مـن العــام السابـق بنسبــة ارتفــاع بلغت 0.5٪.