شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 7-2-2025 فى السعودية عيار18 بـ261 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الذهب في السعودية تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، ويعد سعر الذهب فى السعودية من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين،

سعر الذهب اليوم في السعودية



عيار 24 سجل 348.00 ريال

عيار 22 سجل 319.00 ريال

عيار 21 سجل 304.50 ريال

عيار 18 سجل 261.00 ريال

عيار 14 سجل 203.00 ريال

عيار 12 سجل 174.00 ريال

الاونصة سجلت 10825.00 ريال

الجنيه الذهب سجل 2436.25 ريال

الأونصة بالدولار سجلت 2864.16 دولار

أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.



