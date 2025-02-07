شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الجمعة 7 فبراير 2025 أمام الجنيه بالبنوك الرئيسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار تطورات ملحوظة خلال آخر تعاملات لأسعار الصرف بالبنوك الرئيسية. وينشر ”الخليج 365” آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الجمعة 7 فبراير 2025 أمام الجنيه المصري، حيث سجل فى البنك المركزى المصرى 50.25 جنيه للشراء و50.38 جنيه للبيع . وبلغ سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 50.25 جنيه للشراء و50.35 للبيع. وجاء سعر الدولار فى تعاملات البنوك المصرية كالاتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.25 جنيه للشراء. 50.35 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر.

50.25 جنيه للشراء. 50.35 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 50.25 جنيه للشراء. 50.35 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" 50.27 جنيه للشراء. 50.37 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.25 جنيه للشراء. 50.35 جنيه للبيع.

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