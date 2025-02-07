شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تبدأ رسمياً فى إجراءات إنشاء شركتين جدد تابعين لـ"النقل" والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الوزارة بدأت رسميا في الإجراءات الخاصة بإنشاء شركتين جدد تابعين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهما شركات الموردين والثانية لمراقبة السوق التنافسية وذلك فى إطار بدء فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر. بعد موافقة مجلس الوزراء رسميا على الفصل.

وأوضح المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أصدر تعليمات بتشكيل لجنة عاجلة لسرعة إنهاء إجراءات الفصل بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وبين الشركة القابضة لكهرباء مصر، وذلك تنفيذا لقانون الكهرباء الموحد الذى صدر بقرار من الحكومة المصرية عام 2015 وتم تأجيل تنفيذ القارار عدة سنوات، إلى أن بدأت الوزارة في تنفيذه ليتم الفصل بشكل نهائي خلال العام الحالى.

وأشار المصدر إلى أن الهدف الأساسى من الفصل هو أن تتمكن الشركة المصرية لنقل الكهرباء من تحصيل تكلفة نقل الطاقة عبر شبكتها، مشيراً إلى أن الفصل بين نقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر سيعزز من انشاء سوق الكهرباء والتوسع فيه مع الإتاحة لأى مستهلك التعاقد أو اختيار المنتج والموزع الذى يقوم بشراء الطاقة الكهربائية منه بحيث لا يتم فرض البعض على المستهلكين.