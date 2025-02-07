الاقتصاد

إطلاق “مجمّع الملك سلمان لصناعة السيارات” برعاية ولي العهد السعودي

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  • إطلاق “مجمّع الملك سلمان لصناعة السيارات” برعاية ولي العهد السعودي 2/2

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أطلق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير ، تسمية «مجمّع الملك سلمان لصناعة السيارات» على المنطقة المخصصة لأنشطة التصنيع في المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبد العزيز الاقتصادية الواقعة غرب المملكة.

ووفقاً لـ “الشرق الأوسط” سيشكل المجمع مركزاً رئيسياً للشركات المحلية والعالمية في قطاع السيارات، من أبرزها مصنع شركة «سير»، أول علامة تجارية سعودية للسيارات الكهربائية، وشركة «لوسيد موتورز»، إلى جانب كثير من المشاريع المشتركة للصندوق مع المصنّعين العالميين، منها «هيونداي موتورز» لإنشاء مصنع عالي الأتمتة لتصنيع السيارات في المملكة.

ويهدف المجمع إلى إيجاد فرص استثمارية للقطاع الخاص والمشاركة في تطوير قطاعات واعدة في المملكة، من شأنها المساهمة بأكثر من 92 مليار ريال (24.5 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2035، مع استحداث فرص وظائف مباشرة وغير مباشرة، ودعم الصناعة المحلية، وزيادة صادرات المملكة إقليمياً وعالمياً، بما ينعكس إيجاباً على ميزان المدفوعات.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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