انطلاق جلسات المعرض التخصصي للعقار والبناء والديكور والصناعة “مكة بيلدكس 2025”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - انطلقت مساء اليوم، جلسات المعرض التخصصي للعقار والبناء والديكور والصناعة “مكة بيلدكس 2025” الذي تنظمه الغرفة التجارية بمكة خلال الفترة من 6 إلى 8 فبراير 2025 .

وتضمنت فعاليات اليوم الأول، جلسات علمية بمشاركة نخبة من الباحثين والمتخصصين في مجالات العقار والبناء والديكور والصناعة.

وتناولت الجلسات خدمات مركز دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم وتنمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة على أفضل الادوات من أجل تيسير تطبيقها على المنتجات الصناعية وخدمات ما بعد البيع، إضافة إلى مناقشة “التسويق الدولي” من خلال التعريف بسبل تهيئة المنشآت للتسويق الدولي، والفرق بينه وبين التسويق المحلي، والحديث عن التنمية العمرانية المستدامة كأداة لتفعيل الاستفادة من المواقع التاريخية وتعزيز علاقة نموذج التنمية المستدامة المقترح بمرتكزات وبرامج رؤية ۲۰۳۰، ودور النموذج في خلق فرص واعدة وتنمية اقتصادية محلية متنوعة، وتنمية القطاع السياحي بهدف الوصول إلى ١٥٠ مليون سائح سنويًا.

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