- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الأسهم العربية.. البورصة تنخفض في تونس وترتفع بالمغرب والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أغلق المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات، اليوم، على انخفاض بنسبة 0.16 %، ليصل عند 10170.64 نقطة.
وبلغ مجموع الأموال المتداولة 3.892 ملايين دينار تونسي بنحو 1.226 مليون دولار أمريكي، وسط ارتفاع أسهم 19 شركة مدرجة في البورصة، وانخفاض أسهم 20 أخرى، واستمرار أسهم 15 شركة على ثبات.
وتقدم مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.68%، ليستقر عند 1.320,49 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعًا بنسبة 0.98 % بمجموع 1.146,58 نقطة.
فيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 0.56 % بمجموع 15.241,61 نقطة.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 245 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 835 مليار درهم مغربي.
وبلغ مجموع الأموال المتداولة 3.892 ملايين دينار تونسي بنحو 1.226 مليون دولار أمريكي، وسط ارتفاع أسهم 19 شركة مدرجة في البورصة، وانخفاض أسهم 20 أخرى، واستمرار أسهم 15 شركة على ثبات.
بورصة المغربأَغْلَقَتِ البورصة المغربية تعاملاتها اليوم على ارتفاع، مسجلًا مؤشرها الرئيس (مازي) تقدمًا بنسبة 0.67 %، عند 16.326,12 نقطة.
وتقدم مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.68%، ليستقر عند 1.320,49 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعًا بنسبة 0.98 % بمجموع 1.146,58 نقطة.
فيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 0.56 % بمجموع 15.241,61 نقطة.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 245 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 835 مليار درهم مغربي.