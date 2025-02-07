شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الأسهم العربية.. البورصة تنخفض في تونس وترتفع بالمغرب والان نبدء بالتفاصيل

بورصة المغرب

الدمام - شريف احمد - أغلق المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات، اليوم، على انخفاض بنسبة 0.16 %، ليصل عند 10170.64 نقطة.‏وبلغ مجموع الأموال المتداولة 3.892 ملايين دينار تونسي بنحو 1.226 مليون دولار أمريكي، ‏وسط ارتفاع أسهم 19 شركة مدرجة في البورصة، وانخفاض أسهم 20 أخرى، واستمرار أسهم 15 ‏شركة على ثبات.‏أَغْلَقَتِ البورصة المغربية تعاملاتها اليوم على ارتفاع، مسجلًا مؤشرها الرئيس (مازي) تقدمًا بنسبة 0.67 %، عند 16.326,12 نقطة.وتقدم مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.68%، ليستقر عند 1.320,49 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعًا بنسبة 0.98 % بمجموع 1.146,58 نقطة.فيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 0.56 % بمجموع 15.241,61 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 245 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 835 مليار درهم مغربي.