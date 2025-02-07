شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض داو جونز.. مؤشرات الأسهم في بورصة وول ستريت تغلق على تباين والان نبدء بالتفاصيل

بورصة وول ستريت

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية، أمس الخميس على تباين.وصعد المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بمقدار 21.38 نقطة، أو بنسبة 0.35 بالمئة، ليغلق عند 6082.86 نقطة.كما ارتفع المؤشر "ناسداك المجمع" بمقدار 95.95 نقطة، أو بنسبة 0.49 بالمئة، ليصل إلى 19788.28 نقطة عند الإغلاق.في حين انخفض المؤشر "داو جونز الصناعي" بمقدار 133.76 نقطة، أو بنسبة 0.30 بالمئة، ليغلق عند 44739.52 نقطة عند الإغلاق.