الاقتصاد

انخفاض داو جونز.. مؤشرات الأسهم في بورصة وول ستريت تغلق على تباين

0 نشر
واس - نيويورك 0 تبليغ

  • انخفاض داو جونز.. مؤشرات الأسهم في بورصة وول ستريت تغلق على تباين 1/3
  • انخفاض داو جونز.. مؤشرات الأسهم في بورصة وول ستريت تغلق على تباين 2/3
  • انخفاض داو جونز.. مؤشرات الأسهم في بورصة وول ستريت تغلق على تباين 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض داو جونز.. مؤشرات الأسهم في بورصة وول ستريت تغلق على تباين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية، أمس الخميس على تباين.
وصعد المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بمقدار 21.38 نقطة، أو بنسبة 0.35 بالمئة، ليغلق عند 6082.86 نقطة.
بورصة وول ستريت - متداولة

بورصة وول ستريت

كما ارتفع المؤشر "ناسداك المجمع" بمقدار 95.95 نقطة، أو بنسبة 0.49 بالمئة، ليصل إلى 19788.28 نقطة عند الإغلاق.
في حين انخفض المؤشر "داو جونز الصناعي" بمقدار 133.76 نقطة، أو بنسبة 0.30 بالمئة، ليغلق عند 44739.52 نقطة عند الإغلاق.
مؤشرات الأسهم الأمريكية - Boston Herald
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا