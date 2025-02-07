شكرا لقرائتكم خبر عن تغيرات لحظية.. سعر الذهب اليوم في مصر اليوم الجمعة 7 فبراير 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسواق الذهب في مصر اليوم الجمعة 7 فبراير 2025 هبوطا ملحوظًا في أسعار الذهب، وسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر الآن 3985 جنيها وسط تغيرات لحظية في سعر الذهب.



وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في مصر



عيار 24 يسجل 4554.25جنيهاً.

عيار 21 يسجل 3985 جنيها.

عيار 18 يسجل 3415.75 جنيها

عيار 14 يسجل 2656.75 جنيها.

الجنيه الذهب 31880 جنيها.

في ذات السياق وصل سعر سبيكة الذهب وزن 1 جرام إلى 4750 جنيهًا بالمصنعية، وهو أقل مستوى له اليوم.



و يأتي هذا الهبوط في إطار التقلبات العالمية التي تشهدها أسواق المعادن الثمينة، خاصة مع تراجع سعر الأونصة عالميًا وتأثير العوامل الاقتصادية الدولية على أسعار الذهب محليًا.

ووفقًا لتقارير صادرة عن شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، فإن هذا الهبوط يعكس حجم الطلب على الذهب كملاذ آمن للاستثمار في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.