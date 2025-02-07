شكرا لقرائتكم خبر عن المجمعة المصرية للتأمين: ترخيص 41665 مركبة "زيرو" و22506 دراجة نارية فى ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

كشفت البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر ديسمبر 2024 فى تقريرها أن عدد المركبات التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" 41665 مركبة.

كما أكد التقرير أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 2200 مركبة موديل 2021 و3259 مركبة موديل 2022 و3243 مركبة موديل 2023 و9418 مركبة موديل 2024 و23545 مركبه موديل 2025.

الملاكى

أضاف التقرير أن عدد السيارات التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 15683سيارة ملاكي من بينها 261 سيارة موديل 2021و 395سيارة موديل 2022 و855 سيارات موديل 2023 و4075 موديل 2024 و10097موديل 2025.

الدراجات النارية

أما الدراجات النارية فبلغت إجمالي أعداد الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 22506 من بينها 1797 موديل 2021 و2577 دراجة موديل 2022 و2228 دراجه نارية موديل 2023 و4787 موديل 2024 و11117 موديل 2025.

نقل

أما سيارات النقل فقد بلغت عددها 1969سيارة من بينها 37 سيارة نقل موديل 2021 و105 موديل 2022 و99 سيارة نقل موديل 2023 و340 سيارة موديل 2024 و1388 موديل 2025.

الترتيب العام

عادت نيسان لإحتلال المركز الأول فى عدد المركبات العام حيث بلغت 1769مركبه الترتيب العام من حيث عدد المركبات التي تم التأمين عليها إجباريا عليها وفي المركزالثانى شيرى 1608 وفى المركز المركز الثالث شيفورولية 1587 وفى المركز الرابع هيونداى 1557مركبة وفى المركز الخامس إم جى 1521 مركبة وفي المركز السادس مرسيدس 975 وفي المركز السابع تويوتا 916مركبة وفي المركز الثامن كيا 729 مركبة وفي المركز التاسع بى ام دبليو 624 وفي المركز العاشر سكودا 547 مركبة.

الملاكي

إحتلت نيسان المركز الأول في سيارات الملاكي 1752 سيارة وفي المركز الثاني شيرى 1607 سيارة وفي المركز الثالث

هيونداى 1557 سيارة المركز الرابع إم جى 1520 سيارة وفي المركز الخامس مرسيدس 903سيارة وفى المركز السادس تويوتا 756 وفى المركز السابع كيا 729 وفى المركز الثامن بى ام دبليو 622 وفى المركز التاسع سكودا 547 وفى المركز العاشر جيتور 465 مركبة.

النقل

تأتي في المقدمة شيفورلية 1289 سيارة وفي المركز الثاني إيسوزو 137 سيارة وفي المركز الثالث ميتسوبيشى 93 سيارة وفي المركز الرابع جى ام سى 84 سيارة.

المركبات الكهربائية

كما اكد تقرير الاهرام -المجمعة المصرية للتأمين الاجبارى على المركبات أن عدد السيارات الكهربائية التي تم التأمين عليها وتم ترخيصها فى ديسمبر 685 مركبة من بينها 598 سيارة.

وإحتلت سيارات فولكس فاجن المقدمة وحققت 133سيارة من بينها اى دى 4 كروز حققت 30 سيارة ثم بى واى دى 106من بينها سونج الـ 39 سيارة ثم مرسيدس حيث حققت 89 سيارة من بينها إى كيو ايه 260 وحدها 16 سيارة، أما بى ام دبليو حققت 57سيارة من بينها اى أكس 3 مبيعات 21 سيارة، اكسبنج حققت 54 سيارة من بنها جى 9 حققت 45 سيارة.

كما أوضحت البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الاجباري والأهرام ان عدد المركبات التي تم ترخيصها من حيث نوع الوقود، قد سجل شهر ديسمبر (زيرو ومستعمل) 425864 مركبة من بينها 685 مركبة تعمل بالكهرباء و282281 مركبة تعمل بالبنزين و114766 مركبة تعمل بالسولار و11578 مركبة تعمل بالبنزين والغاز الطبيعي و52 مركبة تعمل بالغاز الطبيعي.

تراخيص المركبات المستعمل والزيرو:

بلغت عدد المركبات المستعملة 363479 مركبة أما عدد المركبات الزيرو بلغت 41665 مركبة أما عدد مركبات الجمارك بلغت 20407 مركبة.

وحدات المرور والتراخيص:

إحتلت وحدة مرور القاهرة الجديدة المقدمة فى عدد المركبات الزيرو المرخصة حيث بلغت 1816 مركبة وتأتى وحدة مرور مدينة نصر فى المرتبه الثانية 1343 ثم مرور فيصل 1078 مركبة ثم الحوامدية 1032مركبه ثم مرور فيصل 1027 وجاءت السلوم فى المركز الاول فى المنافذ الجمركية حيث بلغت 15202مركبه وتأتى نويبع فى المرتبة الثانية 2085ثم سفاجا 1007 .