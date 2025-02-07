سعر الدولار اليوم الجمعة 7-2-2025 فى البنوك المصرية.. آخر تحديث

سجل سعر الدولار فى التعاملات الاولى اليوم الجمعه 7-2-2025 فى البنك المركزى 50.23 جنيه للشراء، و50.36 للبيع، وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.25 جنيه للشراء و 50.35 جنيه للبيع.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع