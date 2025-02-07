شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تساهم صناعة فلنكات المترو والسكك فى دعم الاقتصاد وخفض الواردات؟ والان مع تفاصيل الخبر

تشهد مصر خلال السنوات الأخيرة جهودًا مكثفة لتعزيز التصنيع المحلي والتقليل من الاعتماد على الواردات، خصوصًا في القطاعات الحيوية مثل قطاع النقل والسكك الحديدية.

يأتى توطين صناعة فلنكات السكك الحديدية والمترو ضمن هذه الجهود، حيث يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتطوير البنية التحتية. يلعب قطاع الصناعات المعدنية دورًا حيويًا في هذه العملية، ومن بين الكيانات التي تقود هذا التحول شركة "سيجورات" التابعة للقابضة للصناعات المعدنية.

تُعد الفلنكات من المكونات الأساسية في بنية السكك الحديدية والمترو، حيث تساهم في ثبات المسارات: ضمان استقرار القضبان وتوزيع الأحمال بشكل متساوٍ كذلك تحمل الأحمال الثقيلة: توفير الدعم اللازم للقطارات والحمولات الكبيرة علاوة على تعزيز السلامة التشغيلية للأنظمة الحديدية من خلال المكونات المصممة بمعايير عالية الجودة.

ومن جانبها تعمل الدولة من خلال وزارتي النقل وقطاع الأعمال العام على نقل التكنولوجيا: من خلال شراكات مع الشركات العالمية والهيئات البحثية لتطوير تقنيات تصنيع محلية تنافس المعايير الدولية وكذلك تحسين البنية التحتية الصناعية: دعم وتحديث المصانع والخطوط الإنتاجية لتلبية متطلبات الجودة والكفاءة بجانب تشجيع الاستثمارات: منح حوافز للمستثمرين المحليين والأجانب للمشاركة في مشاريع التصنيع الوطني.

ونجحت شركة سيجورات التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية في التوسع في تلك الصناعة حيث تعتبر شركة سيجورات من الشركات الرائدة في قطاع الصناعات المعدنية في مصر، وتختص بتصنيع المكونات المعدنية الحيوية لقطاع النقل، خاصة في مجالات السكك الحديدية والمترو. وقد لعبت الشركة دورًا محوريًا فيتطوير تقنيات التصنيع: من خلال تبني أحدث الابتكارات والآليات الحديثة في الإنتاج ، و ضمان الجودة: تطبيق معايير صارمة في الجودة لضمان مطابقة المنتجات للمعايير الدولية مع الالتزام بسياسات إنتاج صديقة للبيئة تساهم في تقليل البصمة الكربونية للقطاع.

وبنسب المصادر فان التوسع في توطين تلك الصناعة يساهم في تقليل الاعتماد على الواردات: من خلال تصنيع الفلنكات محليًا، يتم تقليل الحاجة إلى استيراد هذه المكونات من الخارج، مما يؤدي إلى توفير مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية ، بجانب تحفيز الاقتصاد المحلي: دعم الصناعات الوطنية وزيادة فرص العمل في القطاع الصناعي.

وكذلك نقل التكنولوجيا وتطوير المهارات: تقديم برامج تدريبية متخصصة للعاملين، مما يرفع من مستوى الكفاءة ويسهم في بناء قاعدة صناعية متكاملة.

وأيضا تعزيز الشراكات الاستراتيجية: إقامة علاقات تعاون مع جهات حكومية وخاصة لتطوير سلسلة التوريد المحلية.

كما تساهم الشركة في توفير الموارد المالية: خفض الواردات يقلل من العجز في ميزان المدفوعات، مما يعزز الاستقرار المالي للاقتصاد الوطني ، و زيادة الإنتاج المحلي: دعم الصناعات المحلية يؤدي إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز القدرات التصنيعية.

إن توطين صناعة فلنكات السكك الحديدية والمترو يمثل خطوة استراتيجية هامة لتعزيز الاقتصاد المصري وتقليل الاعتماد على الواردات. وقد لعبت شركة سيجورات، التابعة للقابضة للصناعات المعدنية، دورًا محوريًا في هذا التحول بفضل تبنيها للتقنيات الحديثة وتطبيقها لمعايير الجودة العالية. ومع مواجهة التحديات القائمة واستغلال الفرص المتاحة، يتوقع أن يستمر هذا القطاع في النمو والتطور، مما يساهم في دعم التنمية الشاملة وتحديث البنية التحتية للنقل في مصر.