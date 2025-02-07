مهرجان عسل جازان العاشر يعرض 50 طنًا من أجود أنواع العسل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أتاح مهرجان عسل جازان في نسخته العاشرة لنحالي المنطقة عرض أكثر من 50 طنًا من أجود أنواع العسل، والمقام في ساحة المركز الحضاري بمحافظة العيدابي.

ويأتي المهرجان الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة بالتعاون مع محافظة العيدابي، سعيًا لتنمية الاقتصاد المحلي وتطوير قطاع تربية النحل وإنتاج العسل ودعم صناعة العسل، والمحافظة كذلك على مهنة متوارثة بالمنطقة.

ويُتيح المهرجان فرصة للمتسوقين للاختيار بين أنواع العسل المختلفة المعروضة، منها عسل السدر، والقتاد، والسلام، والسمرة، والدوم، والضهيان، والطلح، والمرار، والمجرى، والسحاة، وغيرها.

وتشتهر المنطقة بإنتاج نحو 15 نوعًا من العسل على مدار العام، بكميات إنتاج تجاوزت 1000 طن سنوي.

ويُعد المهرجان واحدًا من أبرز فعاليات موسم “شتاء جازان 2025″، عطفًا على النجاحات التي يحققها عامًا بعد آخر، حيث تجاوزت مبيعات العسل خلال النسخ الـ 9 الماضية 12,000,000 ريال، فيما يشهد المهرجان الذي يستمر حتى الـ11 من نوفمبر الجاري، توافد العديد من الزوار والمتسوقين وسط توقعات بتجاوز مبيعات مهرجان العام الحالي أكثر من 3,500,000 ريال.

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