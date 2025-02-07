الشركة السعودية للكهرباء و”هيتاشي إنرجي” تعززان شراكتهما لتطبيق تقنيات صديقة للبيئة في قطاع الطاقة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - في خطوة رائدة نحو تعزيز الاستدامة في قطاع الكهرباء بالمملكة، أبرمت الشركة السعودية للكهرباء مذكرة تفاهم مع “هيتاشي إنرجي” لاعتماد تقنية متطورة للمفاتيح وقواطع الدوائر الكهربائية خالية من غاز سداسي فلوريد الكبريت SF6، أحد الغازات الدفيئة.

ووقعت مذكرة التفاهم في مقر الشركة السعودية للكهرباء بالرياض، بحضور نائب الرئيس التنفيذي للخدمات الفنية (المكلف) بالشركة السعودية للكهرباء المهندس ناصر محمد السلمي، والمدير العام لشركة هيتاشي إنرجي في المملكة محمد المصري.

وتُعد هذه الشراكة امتدادًا لالتزام الطرفين بتطوير حلول طاقة مستدامة تدعم التحول نحو الطاقة النظيفه وتقليل الانبعاثات.

وتقدم التقنية المقترحة بدائل صديقة للبيئة في صناعة المفاتيح وقواطع الدوائر الكهربائية عالية ومتوسطة الجهد بحيث تستخدم بدائل لغاز سداسي فلوريد الكبريت كوسيط عازل، وتكون تلك البدائل صديقة للبيئة وبنفس الجودة والأداء ومتطلبات السلامة، مما يسهم في تقليل الاحتباس الحراري الناجم عن الغازات الدفيئة.

وقال النائب التنفيذي للخدمات الفنية (المكلف) بالشركة السعودية للكهرباء المهندس ناصر السلمي, مُعلقًا على هذا التعاون: “إنه من المعروف أن غاز سداسي فلوريد الكبريت SF6 عازل كهربائي عالي الكفاءة وهي خاصية جعلت منه خيارًا مفضلًا للاستخدام في المعدات الكهربائية ذات الجهد العالي مثل المفاتيح وقواطع الدوائر الكهربائية، لكنه من الغازات الدفيئة التي تسهم في الاحتباس الحراري على المدى البعيد، ولذا يمثل التحول عنه وتبني حلول صديقة للبيئة وذات كفاءة خطوة مهمة في رحلتنا نحو تعزيز الاستدامة في صناعة الكهرباء والتحول للطاقة النظيفة والوصول للحياد الكربوني الصفري وفق رؤية المملكة 2030، لمستقبل أكثر استدامة”.

وصرّح رئيس وحدة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في (هيتاشي إنرجي) فابيو لويز من جانبه: “نحن سعداء بشراكتنا مع الشركة السعودية للكهرباء في هذا المشروع الطموح، حيث تعكس هذه التقنية المتطورة التزامنا الراسخ بتقديم حلول مبتكرة تدعم البنية التحتية للطاقة النظيفة، وتسهم في تحقيق الأهداف المناخية العالمية”.

ويأتي هذا التعاون ضمن إطار الجهود الوطنية لتعزيز تبني مصادر الطاقة النظيفة، حيث تواصل الشركة السعودية للكهرباء تطوير بنيتها التحتية من خلال تقنيات صديقة للبيئة تقلل من التأثير البيئي لأنظمة الطاقة.

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