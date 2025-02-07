شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الأسهم العالمية.. مؤشرا بورصة موسكو يقفلان على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

سعر صرف الروبل

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم على ارتفاع بواقع 39.24 نقطة، ما نسبته 1.34%، مقارنة بإغلاق يوم التداول السابق، ليصل إلى 2969.80 نقطة.بدوره، أنهى مؤشر RTS مرتفعًا بمقدار 23.88 نقطة، أي بنسبة 2.54%، مقارنة بإغلاق التداول السابق، ليبلغ 965.38 نقطة.حدد البنك المركزي الروسي, أسعار العملات الرئيسة مقابل الروبل، حيث خفض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 48 كوبيكًا، مقارنةً بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 98.0556 روبلًا.وفي الوقت ذاته، رفع سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 24 كوبيكًا، ليبلغ 102.9215 روبلٍ, بينما خفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 5 كوبيكات، ليصل إلى 13.249 روبلًا.