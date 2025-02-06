تباين أداء الأسهم الأمريكية في بداية التعاملات

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تباين أداء الأسهم

الدمام - شريف احمد - شهدت سوق الأسهم الأمريكية تباينا في أداء المؤشرات الرئيسية في بداية تعاملات اليوم الخميس، إذ عوض ارتفاع أسعار أسهم شركات صناعة السجائر والأزياء التراجع في أسهم السيارات وأشباه الموصلات على خلفية تقارير أرباحها الأخيرة.وارتفع مؤشر إس أند بي 500 بنسبة 1ر0% في تعاملات الصباح، بعد مكاسب أسواق الأسهم في أغلب دول أوروبا وآسيا.في الوقت نفسه تراجع مؤشر داو جونز الصناعي القياسي بمقدار 108 نقاط نقطة أي بنسبة 2ر0% في بحلول الساعة العاشرة و45 دقيقة صباح بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، فيما ارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 1ر0% في بداية التعاملات.وساعد سهم شركة تيبستري في قيادة السوق حيث ارتفع بنسبة 9ر13% بعد أن أعلنت عن تحقيق أرباح تفوق توقعات المحللين خلال الربع الأخير من العام الماضي.كما جاء سهم شركة فيليب موريس إنترناشونال في مقدمة الأسهم التي سجلت ارتفاعا قويا في تعاملات الصباح بعد ارتفاعه بنسبة 1ر9%.وأعلنت الشركة تحقيق أرباح تفوق التوقعات خلال الربع الأخير من العام، كما أعلنت عن توزيعات نقدية تتجاوز التوقعات أيضا.في المقابل تراجع سهم شركة فورد موتور كورب ثاني أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة بنسبة 3ر6%، رغم تحقيقها أرباح وإيرادات تفوق التوقعات خلال الربع الأخير.وتراجع سهم كوالكوم لأشباه الموصلات والإلكترونيات بنسبة 4ر9% رغم إعلانها أرباح ربع سنوية تفوق التوقعات.