شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: تلبية احتياجات المواطنين على رأس محاور استراتيجية عمل الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

قال المهندس كرين بدوى وزير البترول والثروة المعدنية،أن هناك 6 محاور إستراتيجية عمل لوزارة البترول خلال الفترة الحالية يأتى على رأسها توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية وذلك من خلال تكثيف عمليات البحث والاكتشافات والإنتاج وزيادة الإنتاج المحلى من البترول وتقليل الاستيراد.

وأضاف المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية،خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل مؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة " إيجبس "2025 ،أن مصر خلال السنوات الماضية تم إنجاز بنيه تحتية قوية لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية وتفعيلها لافتا أن المحور الثالث يتم تطوير قطاع التعدين وزيادة مساهمة نسبة القطاع فى الناتج القومى .



وأشار المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية،أما المحور الرابع يتضمن خلق المزيج الأمثل للطاقة فى مصر لافتا أنه يتم العمل مع وزارة الكهرباء كفريق واحد لافتا أن مزيج الطاقة وخلق طاقة المستقبل بالنسبة للهيدروجين والأمونيا الخضراء ويتطلب التركيز على الطاقات المتجددة موصحا أن المحور الخامس يتعلق بالسلامة والصحة المهنية والبيئة وكفاءة الطاقة .



التعاون الإقليمى فى مجال الطاقة لافتا إلى التعاون الإقليمى مع قبرص لتنمية الغاز والاستفادة من البنية التحتية المصرية لإعادة تصدير الغاز للأسواق الخارجية .