الاقتصاد

لو معاك أرض فى الشروق وعايز تقننها.. موعد القرعة لتوزيع الأراضى..انفوجراف

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  • لو معاك أرض فى الشروق وعايز تقننها.. موعد القرعة لتوزيع الأراضى..انفوجراف 1/2
  • لو معاك أرض فى الشروق وعايز تقننها.. موعد القرعة لتوزيع الأراضى..انفوجراف 2/2

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القاهرة - سامية سيد - قررت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تحديد موعد لإجراء القرعة العلنية اليدوية، لتوزيع الأراضى، على المواطنين الذين تقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم، وذلك اعتبارا من يوم 13-2-2025.. بحضور ومشاركة عد من قيادات هيئة المجتمعات العمرانية..


- وزير الإسكان شدد على مواصلة الجهود للانتهاء من توفيق أوضاع المواطنين والكيانات المتواجدة بالأراضي المضافة لكردون عددٍ من أجهزة المدن الجديدة.


-  سيتم إجراء القرعة العلنية اليدوية الرابعة لتسكين العملاء الذين قاموا بسداد قيمة التقنين وذلك للمساحات التالية..
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المساحة من "209م٢ - 276م ٢ "
المساحة من" 240م٢ : 270م٢"
المساحة من 400 م ٢ - 500م٢ - ومساحات أخرى) بنطاق منطقة الرابية.


انفو جراف...لو معاك قطعة أرض

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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