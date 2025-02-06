شكرا لقرائتكم خبر عن لو معاك أرض فى الشروق وعايز تقننها.. موعد القرعة لتوزيع الأراضى..انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تحديد موعد لإجراء القرعة العلنية اليدوية، لتوزيع الأراضى، على المواطنين الذين تقدموا بطلبات لتقنين أوضاعهم، وذلك اعتبارا من يوم 13-2-2025.. بحضور ومشاركة عد من قيادات هيئة المجتمعات العمرانية..



- وزير الإسكان شدد على مواصلة الجهود للانتهاء من توفيق أوضاع المواطنين والكيانات المتواجدة بالأراضي المضافة لكردون عددٍ من أجهزة المدن الجديدة.



- سيتم إجراء القرعة العلنية اليدوية الرابعة لتسكين العملاء الذين قاموا بسداد قيمة التقنين وذلك للمساحات التالية..

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المساحة من "209م٢ - 276م ٢ "

المساحة من" 240م٢ : 270م٢"

المساحة من 400 م ٢ - 500م٢ - ومساحات أخرى) بنطاق منطقة الرابية.