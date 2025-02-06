شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى المصرى يحقق مؤشرات قياسية لمتحصلات القنوات البديلة عام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

تصدر البنك الأهلي المصري السوق المصرفي المصري ليصبح صاحب أكبر حصة سوقية في محفظة المتحصلات الخاصة بالقنوات البديلة ليتخطى حاجز نصف تريليون جنيها، بنسبة نمو بلغت نحو115% في شهر ديسمبر 2024 مقارنة بشهر ديسمير2023.



وقد حقق البنك الأهلي المصري عدة نجاحات ومؤشرات قياسية للمتحصلات الخاصة بالقنوات البديلة خلال عام 2024 متضمنة متحصلات الجهات الحكومية والتي تخطت نحو 220 مليار عام 2024، إضافة إلى متحصلات القنوات البديلة الأخرى والتي شملت نمو قطاع التجارة الالكترونية بنسبة 86% ونمو متحصلات نقاط البيع الالكترونية بنسبة 94% متخطية حاجز 300 مليار جنيه، كما شهدت خدمة كاش اواي إقبالا كبيرا من العملاء على مستوى القطاع المصرفي حيث وصلت لنسبة نمو تخطت الـ 100% عن العام الماضي والتي تتيح لكافة حاملي البطاقات المصرفية السحب النقدي من خلال نقاط البيع المتاحة بمحطات الوقود والهايبر ماركت، مما يعزز ريادة البنك الأهلي المصري في نشر ثقافة استخدام خدمات الدفع الالكترونية البديلة والتي تتناسب مع كافة شرائح المجتمع، دعما لتوجه البنك نحو تطبيق منظومة الشمول المالي والتحول الرقمي لتسهيل عمليات الدفع والمساهمة في انتشار ثقافة الدفع الالكتروني على كافة المجالات.