شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 6-2-2025.. عيار 18 بدون مصنعية بـ3415.75 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر جرام الذهب فى مصر اليوم الخميس 6 فبراير 2025 خلال منتصف التعاملات، مع تذبذب كبير فى حركة الذهب وتغيرات مستمرة فى سوق الذهب العالمى بعد أن خسرت الأونصة 20 دولارًا إلى 2850 دولارًا، وسجل عيار 18 بدون مصنعية 3415.75 جنيه.

أسعار الذهب فى مصر

عيار 24 يسجل 4554.25 جنيه.

عيار 21 يسجل 3985 جنيها.

عيار 18 يسجل 3415.75 جنيه.

عيار 14 يسجل 2656.75 جنيه.

الجنيه الذهب 31880 جنيها.

مجلس الذهب العالمى

هذا وقد أعلن مجلس الذهب العالمى أن الطلب العالمى على الذهب بما فى ذلك التداول خارج البورصة ارتفع بنسبة 1% إلى مستوى قياسى مرتفع بلغ 4974.5 طن فى عام 2024 بأكمله فى ظل زيادة الاستثمار فى الذهب، ليشير أن البنوك المركزية سارعت فى الشراء فى الربع الرابع.

وارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 27% العام الماضى وهى أكبر زيادة منذ عام 2010، حيث اختار المستثمرون المعدن للتحوط ضد المخاطر العالمية إلى جانب خفض البنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى لأسعار الفائدة.

اشترت البنوك المركزية وهى مصدر رئيسى للطلب على الذهب أكثر من 1000 طن من المعدن للعام الثالث على التوالى فى عام 2024، وكان البنك المركزى البولندى أكبر مشترى للذهب حيث أضاف 90 طنًا إلى احتياطياته.

أسعار الذهب متغيرة وفق السوق وتشمل الضرائب والمصنعية

كافة هذه الأسعار المنشورة فى سياق هذا التقرير، قابلة للتغير على مدار الساعة، وهو ما يجعل السعر النهائى للمستهلكين مختلف حسب وقت الشراء، كما يتم إضافة رسوم الضريبة والدمغة والمصنعية.