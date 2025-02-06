شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 11 قطاعًا بالبورصة بجلسة الخميس على رأسها التبغ والسيارات والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ ارتفع 11 قطاعًا على رأسها الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 2.8%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.1%، يليه قطاعات مواد البناء، والمقاولات والإنشاءات الهندسية، والموارد الأساسية بنسبة 1.9%، 1.7%، 1.2%، على الترتيب.

وقفز قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.7%، وزاد قطاعا المنسوجات والسلع المعمرة، والخدمات التعليمية بنسبة 0.5%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.4%، وأخيرًا قطاعا التجارة والموزعون، والبنوك بنسبة 0.2%، فيما تراجعت 3 قطاعات على رأسها الرعاية الصحية والأدوية، وخدمات النقل والشحن، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.3%، 0.3%، 0.1%، على الترتيب، بينما استقر قطاع السياحة والترفيه.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالى، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وربح رأس المال السوقى 15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.221 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 2.1 مليار ورقة مالية بقيمة 3.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 91.2 ألف عملية لعدد 209 شركات، وسجلت تعاملات المصريين 92.88% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.64%، والعرب على 4.48%، واستحوذت المؤسسات على 16.74% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 83.25%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب المؤسسات العربية للبيع بقيمة 18.5 مليون جنيه، 91.1 مليون جنيه، 28.4 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 976.3 ألف جنيه، 64 مليون جنيه، 73 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 30011 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 37223 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 13202 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 8609 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 11731 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 3166 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 9810 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.86% ليغلق عند مستوى 1938 نقطة.