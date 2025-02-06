شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مفاجئ فى سعر الذهب اليوم بالسوق المصرى والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر جرام الذهب في مصر اليوم الخميس 6 فبراير 2025 خلال التعاملات المسائية، مع اتجاه هبوطي في سعر الذهب العالمي بعد أن خسرت الأونصة 20 دولاراً إلي 2857 دولاراً، عقب هبوط ملحوظ بعشرة جنيهات.

أسعار الذهب في مصر

عيار 24 يسجل 4565 جنيهاً.

عيار 21 يسجل 3995 جنيه

عيار 18 يسجل 3424 جنيهاً.

عيار 14 يسجل 2663 جنيها.

الجنيه الذهب 31960 جنيها.

كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير، قابلة للتغير على مدار الساعة ، وهو ما يجعل السعر النهائي للمستهلكين مختلف حسب وقت الشراء، كما يتم إضافة رسوم الضريبة والدمغة والمصنعية.

ارتفاع سعر الذهب العالمي لأعلى مستوى

ارتفعت أسعار الذهب العالمي لأعلى مستوى لها على الإطلاق خلال تعاملات أمس الأربعاء فوق 2870 دولاراً حيث تزايد الطلب على الذهب كملاذ آمن في ظل المخاوف المستمرة بشأن حرب تجارية تلوح في الأفق بين الولايات المتحدة والصين