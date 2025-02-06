شكرا لقرائتكم خبر الإلكترونيات المتقدمة" راعٍ ماسي للنسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض "ليب 25“ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شركة الإلكترونيات المتقدمة، إحدى شركات SAMI ، رعاية فعاليات مؤتمر ومعرض "ليب 25" كراعٍ ماسي للحدث التقني الأبرز على مستوى العالم الذي يقام في العاصمة الرياض خلال الفترة 9 - 12 فبراير 2025م، إلى جانب عرض أحدث منتجاتها وخدماتها للمشاركين والزائرين في الحدث العالمي المرتقب.

وسيحظى زوار جناح "الإلكترونيات المتقدمة" في "ليب 25" بفرصة لاستكشاف مجموعةً من أحدث ابتكاراتها التي يتم تصميمها وإنتاجها بأيدٍ سعوديةٍ من خلال خمس مناطق رئيسيةٍ؛ هي: الحلول الذكية، وحلول الذكاء الاصطناعي، وحلول الأمن السيبراني، وخدمات تقنية المعلومات، وقدرات شركة الإلكترونيات المتقدمة.

في منطقة الحلول الذكية، ستستعرض الشركة حلول المدن الذكية، ونظام المواقف الذكية (موقفي)، والنظام الرقمي لإدارة ومتابعه حركة المسافرين، و إدارة الأسطول. وفي منطقة الذكاء الاصطناعي؛ ستعرض الشركة طائرة بارق، ونظام رقيب 4S، و نظام الكشف اللغوي، ونظام المسح أسفل المركبات (ماسح).

وفي منطقة حلول الأمن السيبراني؛ ستستعرض نظام الكشف والاستجابة (MDR)، و صمام البيانات Data Diode، والنطاق السيبراني، ومحفظة خدمات الأمن السيبراني. أما منطقة الخدمات الرقمية؛ فستعرض الخدمات المدراة، وخدمة تسييل البيانات، ونظام إيان. في حين ستقدم منطقة قدرات الشركة منظومتها المتكاملة في مجال التصنيع.

وبهذه المناسبة، أعرب المهندس زياد المسلّم، الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة، عن اعتزازه بالمشاركة في مؤتمر "ليب 25"، قائلاً: "تجسد مشاركتنا في النسخة الرابعة من هذا الحدث الدولي المرموق التزامنا بالابتكار والتطوير المستمر، وتؤكد حرصنا على تعزيز مكانتنا الرائدة في قطاعات الأمن الصناعي والسيبراني، والمدن الذكية، والتصنيع. كما نسعى من خلال وجودنا في "ليب 25" إلى التواصل مع جمهور الحدث العريض ممن يتطلعون للتعرف على حلولنا المتطورة التي تدعم الكفاءة وترفع الإنتاجية، وتسهم بفاعليه في تحقيق التحول الرقمي الذي تنشده المملكة العربية السعودية، بما يعزز مكانتها كمركزٍ عالميٍ للابتكار والتقنية المتقدمة وفقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030 الطموحة".

ومن خلال المشاركة في مؤتمر ومعرض “ليب 25”، تسعى شركة الإلكترونيات المتقدمة إلى تعزيز الوعي بعلامتها التجارية، واستكشاف الشراكات الجديدة، وتوسيع قاعدة عملائها، وتعزيز دورها في التوطين والتنويع عبر القطاعات المختلفة للاقتصاد المحلي، فضلاً عن استطلاع المشهد التقني العالمي، وتحري الفرص الاستثمارية التي يوفرها هذا الحدث المتميز، الذي يعتبر من أكبر التجمعات العالمية للمبدعين والمبتكرين وصناع المستقبل.

وقد استطاعت شركة الإلكترونيات المتقدمة التي تأسّست عام 1988 في العاصمة الرياض تعزيز مكانتها كشركةٍ رائدةٍ في مجال الإلكترونيات والتقنية والهندسة والتصنيع. وتقديم خدماتها لقطاعات متنوعة تشمل الدفاع والفضاء، وقطاع الأعمال الرقمية، والطاقة، والأمن. تضم الشركة أكثر من 3659 موظف، 85% منهم كفاءات سعودية عالية التأهيل، ويشكلون ركيزة أساسية في مسيرة نجاح وتطور الشركة. ويضم فريق العمل أكثر من 1500 موظف من المهندسين والخبراء المعتمدين، ما يؤكد على تفاني شركة الإلكترونيات المتقدّمة في مجال التميّز والابتكار.

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