شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على جولدن فيو للاستثمار السياحي بقيمة 60 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة جولدن فيو للاستثمار السياحي والعقاري، خلال جلسة تداول اليوم الخميس، بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 6 ملايين سهم بقيمة 60 مليون جنيه، وصفقة على شركة علام أوتوموتيف للتجارة والتوزيع بحجم تداول 98 ألف سهم بقيمة 9.8 مليون جنيه، وصفقة على شركة المجمع للاستثمار الصناعي والزراعي-عثماسون بحجم تداول 1.3 مليون سهم بقيمة 6.5 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 7.8 مليون سهم بقيمة 86.4 مليون جنيه عبر تنفيذ 52 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وربح رأس المال السوقي 15 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.221 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 2.1 مليار ورقة مالية بقيمة 3.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 91.2 ألف عملية لعدد 209 شركات، وسجلت تعاملات المصريين 92.88% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.64%، والعرب على 4.48%، واستحوذت المؤسسات على 16.74% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 83.25%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب المؤسسات العربية للبيع بقيمة 18.5 مليون جنيه، 91.1 مليون جنيه، 28.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 976.3 ألف جنيه، 64 مليون جنيه، 73 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 30011 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 37223 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 13202 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 8609 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 11731 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 3166 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 9810 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.86% ليغلق عند مستوى 1938 نقطة.