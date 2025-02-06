شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد البورصة أول أسبوع فى فبراير.. ارتفاع للمؤشر الرئيسي أعلى 30 ألف نقطة والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 30011.84 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 8609.99 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 11731.98 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 37223.75 نقطة، وتراجع مؤشر تميز بنسبة 2.89% ليغلق عند مستوى 9810.85 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 8.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.221 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 0.4%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.228 تريليون جنيه إلى 1.225 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 0.2%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 396.8 مليار جنيه إلى 396.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.1%.

كما تراجع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 1.625 تريليون جنيه إلى 1.621 تريليون جنيه بنسبة انخفاض 0.2%، فيما هبط رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.6 مليار جنيه إلى 2.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض 6.3%.

وبالنسبة للتداول، تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 245.6 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي، في حين بلغت كمية التداول نحو 10.097 مليار ورقة منفذة على 495 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 360.3 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 8.446 مليار ورقة منفذة على 554 ألف عملية خلال الشهر الماضي، واستحوذت الأسهم على 7.08% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 92.92%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 6.2 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 666.4 مليون ورقة مالية منفذة، وعمليات 113.8 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 7.1 مليار جنيه، بحجم تداول 5.7 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 233.5 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 13.3 مليار جنيه بحجم تداول 6.4 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 347.3 ألف عملية.