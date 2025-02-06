شكرا لقرائتكم خبر عن بي بي تعلن الانتهاء بنجاح من حفر البئر الاستكشافي "الكينج-2" بشمال كينج مريوط والان مع تفاصيل الخبر

أكملت شركة بي بي بنجاح نشاط الحفر في البئر الاستكشافي "الكينج 2" بامتياز شمال كينج مريوط البحري كجزء من حملة الحفر بغرب دلتا النيل (WND) المكونة من 4 فتحات.

وأشارت الشركة فى بيان لها على صفحتها ،واجه البئر، الذي تم حفره في 14 يناير 2025، بواسطة منصة Valaris DS-12، خزانين ميسينيان محتملين على عمق قياس يبلغ حوالي 2400 متر،وبعد الانتهاء من حفر البئر "الكينج-2"، سيتحرك الحفار "DS-12" لحفر البئر الاستكشافي "الفيوم-5" بامتياز شمال الإسكندرية.



