شكرا لقرائتكم خبر عن بي بي تعلن الانتهاء بنجاح من حفر البئر الاستكشافي "الكينج-2" بشمال كينج مريوط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت -مروة الغولالخميس، 06 فبراير 2025 03:00 م
أكملت شركة بي بي بنجاح نشاط الحفر في البئر الاستكشافي "الكينج 2" بامتياز شمال كينج مريوط البحري كجزء من حملة الحفر بغرب دلتا النيل (WND) المكونة من 4 فتحات.
وأشارت الشركة فى بيان لها على صفحتها ،واجه البئر، الذي تم حفره في 14 يناير 2025، بواسطة منصة Valaris DS-12، خزانين ميسينيان محتملين على عمق قياس يبلغ حوالي 2400 متر،وبعد الانتهاء من حفر البئر "الكينج-2"، سيتحرك الحفار "DS-12" لحفر البئر الاستكشافي "الفيوم-5" بامتياز شمال الإسكندرية.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز