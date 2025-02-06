مجموعة تداول السعودية تنظّم النسخة الخامسة لملتقى الأسواق المالية في الرياض

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تُنظّم مجموعة تداول السعودية النسخة الخامسة لملتقى الأسواق المالية، تحت شعار “تمكين مستقبل الأسواق المالية”، خلال الفترة من 18 إلى 20 فبراير 2025، برعاية معالي وزير المالية رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان.

ويسلط الملتقى الضوء على التوسع والنمو الذي تشهده السوق المالية السعودية، كما يجمع نخبة من المستثمرين، والمصدرين، وصناع القرار، وقادة القطاع المالي، بهدف استكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة من خلال توفير منصة تفاعلية تشتمل على جلسات حوارية ونقاشات مثمرة.

ويعد ملتقى الأسواق المالية منصة رائدة تسهم في تعزيز التعاون والحوار باعتباره الحدث الأكبر عالميًا على مستوى الأسواق المالية الذي يعكس التزام المجموعة بتعزيز مكانة السوق المالية السعودية مركزًا ماليًا عالميًا، ويوفر الملتقى مساحة لتبادل الأفكار والخبرات لأهم جهات قطاع الأسواق المالية في العالم، كما يشكّل فرصة لتمكّن المستثمرين من الوصول إلى قاعدة المصدرين الواسعة في السوق المالية السعودية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية المهندس خالد الحصان أن الملتقى يجمع القادة وصناع القرار والمستثمرين بهدف تعزيز الروابط التي تهدف لتشكيل مستقبل الأسواق المالية العالمية، مفيدًا أن النسخة الخامسة تركز على تحفيز الابتكار والتعاون، وتعزيز الدور الريادي للسوق المالية السعودية بصفتها مركزًا ماليًا عالميًا.

وسيشهد اليوم الأول من ملتقى الأسواق المالية 2025، حضور نخبة من قادة الأسواق المالية، وصناع القرار، والمستثمرين، ومنهم معالي وزير المالية رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزيرة الاستثمار في المملكة المتحدة وبوبي جوستافسون، ورئيس مجلس إدارة مجموعة تداول السعودية سارة السحيمي، والرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية المهندس خالد الحصان، والرئيس التنفيذي لشركة هونج كونج للبورصات والمقاصة المحدودة بوني تشان، ورئيس ناسداك أوروبا ورولاند تشاي.

بينما يشهد اليومان الثاني والثالث من ملتقى الأسواق المالية 2025، إقامة مبادرات نوعية مُصممة خصيصًا لتعزيز مشاركة المستثمرين وتوسيع آفاق المعرفة في قطاع الأسواق المالية، وستعقد المؤسسات المشاركة في “لقاء المستثمرين” ورش عمل متخصصة لتسليط الضوء على آخر التطورات والمستجدات في الأسواق، لتوفير منصة فعّالة للشركات لتسهيل التواصل مباشرة مع المستثمرين وعرض رؤاهم الإستراتيجية.

وتعكس هذه المبادرات التزام مجموعة تداول السعودية بتمكين الجيل القادم من خلال تعزيز الثقافة المالية وتزويد المواهب الشابة بالمهارات اللازمة لتشكيل مستقبل الأسواق المالية. وتعزيز التعاون والتواصل بين المستثمرين المحليين والعالميين، المصدرين، وأصحاب المصلحة في القطاع المالي.

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