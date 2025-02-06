المركزي الروسي يخفض سعر صرف الدولار واليوان ويرفع اليورو أمام الروبل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حدد البنك المركزي الروسي اليوم, أسعار العملات الرئيسة مقابل الروبل، حيث خفض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 48 كوبيكًا، مقارنةً بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 98.0556 روبلًا.

وفي الوقت ذاته، رفع سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 24 كوبيكًا، ليبلغ 102.9215 روبلٍ, بينما خفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 5 كوبيكات، ليصل إلى 13.249 روبلًا.

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