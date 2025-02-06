شكرا لقرائتكم خبر عن «وجا» تجديد اتفاقية تسهيلات مع مصرف الراجحي بــ19 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - جددت شركة وجا، اليوم، اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع مصرف الراجحي.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة التمويل 19 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل سنة.
وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لأمر من الشركة.
وأفادت بأن الهدف من التسهيلات: تمويل خطابات ضمانات متنوعة إسلامية و تسهيل بيع الآجل.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة التمويل 19 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل سنة.
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وأفادت بأن الهدف من التسهيلات: تمويل خطابات ضمانات متنوعة إسلامية و تسهيل بيع الآجل.