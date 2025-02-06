«سينومي سنترز»: تسليم المرحلة الأولى من «الظهران مول».. الأحد

شكرا لقرائتكم خبر عن «وجا» تجديد اتفاقية تسهيلات مع مصرف الراجحي بــ19 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية