الاقتصاد

«وجا» تجديد اتفاقية تسهيلات مع مصرف الراجحي بــ19 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

«وجا» تجديد اتفاقية تسهيلات مع مصرف الراجحي بــ19 مليون ريال

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الدمام - شريف احمد - جددت شركة وجا، اليوم، اتفاقية تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع مصرف الراجحي.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن قيمة التمويل 19 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل سنة.

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وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لأمر من الشركة.
وأفادت بأن الهدف من التسهيلات: تمويل خطابات ضمانات متنوعة إسلامية و تسهيل بيع الآجل.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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