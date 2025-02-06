شكرا لقرائتكم خبر عن «سينومي سنترز»: تسليم المرحلة الأولى من «الظهران مول».. الأحد والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

وافتتحت الشركة المرحلة الأولى من "الظهران مول" في عام 2005، بموجب عقد إيجار لمدة 20 سنة هجرية، بمساحة تأجيرية تبلغ 82 ألف مترًا مربعًا تقريبا. كما تم افتتاح المرحلة الثانية من المول، والذي تم استئجاره بعقد منفصل، في عام 2006 بمساحة تأجيرية تبلغ 80 ألف مترًا مربعًا تقريبا.

وبناءً على التقديرات الأولية، تتوقع الشركة أن يكون الأثر المالي الناتج عن انتهاء عقد إيجار المرحلة الأولى من "الظهران مول" على النحو التالي:

إجمالي الإيرادات: تقدر الشركة أن تنخفض إيرادات الشركة بما يقارب 139 مليون ريال مقارنة بعام 2024.

صافي الدخل: تتوقع الشركة تحسنًا في صافي دخل الشركه بما يقارب 49 مليون ريال وذلك نتيجة انخفاض خسائر إعادة تقييم القيمة العادلة لمول الظهران مقارنة بالعام 2024.

من المتوقع أن يبدأ هذا التأثير المالي بالظهور اعتبارًا من الربع الأول من العام المالي 2025.

ووفقًا لخطة عام 2025، من المتوقع تعويض الأثر المالي الناتج عن انتهاء عقد إيجار المرحلة الأولى من "الظهران مول" من خلال عدة مبادرات، تشمل نمو أعمال مشروع "يو ووك جدة"، الذي تم افتتاحه في فبراير 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى مرحلة الاستقرار التشغيلي خلال عام 2025 بالإضافة إلى تحسين الأداء التشغيلي لمراكز الشركة عبر رفع متوسط معدلات الإشغال وتعزيز العائدات من المساحات غير التأجيرية، بما في ذلك مبيعات وسائل الإعلان، الأكشاك، والإيرادات الأخرى.

وفي إطار استراتيجيتها التوسعية التي تهدف إلى تعزيز تواجدها في مختلف مناطق المملكة وفق أحدث المعايير وبما يتماشى مع احتياجات المستهلكين وتجار التجزئة اعلنت "سينومي سنترز" سابقًا عن توقيع اتفاقية استئجار واستثمار أرض بمساحة 300 ألف متر مربع في شمال مدينة الخبر بحي الكورنيش، لمدة 30 سنة ميلادية.

ويهدف هذا المشروع إلى تطوير مشروع "جوهرة الخبر"، إلى جانب مرافق تجارية متعددة الاستخدامات. ومن المتوقع أن يضيف المشروع أكثر من 100 ألف متر مربع من المساحات التأجيرية. الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة المراكز العربية (سينومي سنترز) أن الشركة ستعمل على تسليم المرحلة الأولى من "الظهران مول" في المنطقة الشرقية يوم الأحد المقبل.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إن ذلك بموجب شروط العقد المتفق عليها، و التي تنص على تسليم الأرض والمبنى إلى مالك الأرض بتاريخ انتهاء العقد والموافق 9 فبراير 2025، علمًا بأن عقد المرحلة الثانية من المول سينتهي في أبريل 2026.وافتتحت الشركة المرحلة الأولى من "الظهران مول" في عام 2005، بموجب عقد إيجار لمدة 20 سنة هجرية، بمساحة تأجيرية تبلغ 82 ألف مترًا مربعًا تقريبا. كما تم افتتاح المرحلة الثانية من المول، والذي تم استئجاره بعقد منفصل، في عام 2006 بمساحة تأجيرية تبلغ 80 ألف مترًا مربعًا تقريبا.وبناءً على التقديرات الأولية، تتوقع الشركة أن يكون الأثر المالي الناتج عن انتهاء عقد إيجار المرحلة الأولى من "الظهران مول" على النحو التالي:إجمالي الإيرادات: تقدر الشركة أن تنخفض إيرادات الشركة بما يقارب 139 مليون ريال مقارنة بعام 2024.صافي الدخل: تتوقع الشركة تحسنًا في صافي دخل الشركه بما يقارب 49 مليون ريال وذلك نتيجة انخفاض خسائر إعادة تقييم القيمة العادلة لمول الظهران مقارنة بالعام 2024.من المتوقع أن يبدأ هذا التأثير المالي بالظهور اعتبارًا من الربع الأول من العام المالي 2025.ووفقًا لخطة عام 2025، من المتوقع تعويض الأثر المالي الناتج عن انتهاء عقد إيجار المرحلة الأولى من "الظهران مول" من خلال عدة مبادرات، تشمل نمو أعمال مشروع "يو ووك جدة"، الذي تم افتتاحه في فبراير 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى مرحلة الاستقرار التشغيلي خلال عام 2025 بالإضافة إلى تحسين الأداء التشغيلي لمراكز الشركة عبر رفع متوسط معدلات الإشغال وتعزيز العائدات من المساحات غير التأجيرية، بما في ذلك مبيعات وسائل الإعلان، الأكشاك، والإيرادات الأخرى.وفي إطار استراتيجيتها التوسعية التي تهدف إلى تعزيز تواجدها في مختلف مناطق المملكة وفق أحدث المعايير وبما يتماشى مع احتياجات المستهلكين وتجار التجزئة اعلنت "سينومي سنترز" سابقًا عن توقيع اتفاقية استئجار واستثمار أرض بمساحة 300 ألف متر مربع في شمال مدينة الخبر بحي الكورنيش، لمدة 30 سنة ميلادية.ويهدف هذا المشروع إلى تطوير مشروع "جوهرة الخبر"، إلى جانب مرافق تجارية متعددة الاستخدامات. ومن المتوقع أن يضيف المشروع أكثر من 100 ألف متر مربع من المساحات التأجيرية.