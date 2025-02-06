الاقتصاد

«التعاونية»: ترسية عقد خدمات التأمين لموظفي «الخطوط السعودية»

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«التعاونية»: ترسية عقد خدمات التأمين لموظفي «الخطوط السعودية»

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الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة التعاونية للتأمين ترسية عقد مع الخطوط الجوية العربية السعودية (السعودية) لتقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني لموظفيها وأفراد عائلاتهم لمدة سنة اعتبارا من 6 مارس المقبل.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تتجاوز 5% من إجمالي الإيرادات وفقاً للقوائم المالية المدققة لعام 2023م.
وأضافت التاريخ المتوقع لتوقيع العقد: 1446-09-06 الموافق 2025-03-06.
وأفادت بأن من المتوقع أن يكون هناك أثر مالي إيجابي على إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للعام 2025م.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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