شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاونية»: ترسية عقد خدمات التأمين لموظفي «الخطوط السعودية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة التعاونية للتأمين ترسية عقد مع الخطوط الجوية العربية السعودية (السعودية) لتقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني لموظفيها وأفراد عائلاتهم لمدة سنة اعتبارا من 6 مارس المقبل.

وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة العقد تتجاوز 5% من إجمالي الإيرادات وفقاً للقوائم المالية المدققة لعام 2023م.

وأضافت التاريخ المتوقع لتوقيع العقد: 1446-09-06 الموافق 2025-03-06.

وأفادت بأن من المتوقع أن يكون هناك أثر مالي إيجابي على إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للعام 2025م.