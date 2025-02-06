شكرا لقرائتكم خبر عن «إس تي سي»: زيادة حقوق التصويت في «تيليفونيكا» إلى 9.97% والان نبدء بالتفاصيل



وكانت شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي) قد أعلنت في السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 26-5-1446هـ الموافق 28-11-2024م حصولها على ترخيص الاستثمار الأجنبي من مجلس الوزراء الإسباني، مما يسمح لـ(إس تي سي) بزيادة حقوق التصويت من 4.97% إلى 9.97% والحق في تعيين عضو في مجلس إدارة تيليفونيكا.

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي) زيادة حقوق التصويت في تيليفونيكا، بعد استكمال الإجراءات ذات العلاقة من 4.97% إلى 9.97%.وكانت شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي) قد أعلنت في السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 26-5-1446هـ الموافق 28-11-2024م حصولها على ترخيص الاستثمار الأجنبي من مجلس الوزراء الإسباني، مما يسمح لـ(إس تي سي) بزيادة حقوق التصويت من 4.97% إلى 9.97% والحق في تعيين عضو في مجلس إدارة تيليفونيكا.