شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق أمريكا السيادي الجديد.. ما هو ولماذا يركز على «تيك توك»؟ والان نبدء بالتفاصيل

صندوق الثروة السيادي الأمريكي من شأن صندوق الثروة السيادي الأمريكي أن يعمل كصندوق استثماري للبلاد ليعمل خارج إطار بنك الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة.

يتطلب إنشاء الصندوق موافقة الكونجرس بما في ذلك معرفة مصادر تمويله اللازم لوجوده.

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وقال ترامب من المكتب البيضاوي:"لدينا إمكانات هائلة. أعتقد أنه في غضون فترة قصيرة من الزمن سيكون لدينا أحد أكبر الصناديق".

وذكر ترامب إن وزير الخزانة سكوت بيسنت وهاورد لوتنيك مرشح ترامب لمنصب وزير التجارة سيقودان الجهود الرامية إلى إنشاء صندوق أمريكي سيادي.

قال بيسنت للصحفيين :"سنقوم بتنفيذ هذا الأمر خلال الاثني عشر شهرا القادمة وسنقوم بتحويل جانب الأصول في الميزانية العمومية للولايات المتحدة إلى أموال للشعب الأمريكي". هدف الصندوق الأمريكي الجديد ومن بين أهداف الصندوق تطوير البنية الأساسية مثل المطارات والطرق السريعة والمساعدة على توسيع نفوذ أمريكا في مناطق مثل بنما وجرينلاند.

وتوجد صناديق ثروة سيادية في أكثر من 100 دولة بما في ذلك الصناديق السيادية حول العالم يعد صندوق الثروة السيادي السعودي من بين الأكبر في العالم والذي يستثمر في مشروعات بالمملكة وحول العالم بما في ذلك في مشاريع في وادي السيليكون.

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وذكر ترامب: "على سبيل المثال المملكة العربية السعودية لديها صندوق سيادي رائع وسنسعى للحاق بها".

وركز صندوق الاستثمارات العامة السعودي (السيادي) الذي كان الأكثر نشاطًا في عام 2023 إنفاقه على الاستثمارات المحلية.

وكشفت بيانات معهد صناديق الثروة السيادية، ان الصندوق السيادي الكويتي حل في المركز الخامس عالمياً لأصول تُقدر بـ1.029 تريليون دولار ارتفاعاً من آخر مستوى البالغ 980 مليار دولار.

وسبق "السيادي الكويتي" محتلاً المركز الأول من حيث الأصول المدارة الصندوق النرويجي بأصول تُقدر بـ 1.74 تريليون دولار ويليه هيئة الاستثمار الصينية بـ1.33 تريليون دولار.

وجاء الصندوق السيادي الصيني في آسيا في المركز الثالث بأصول 1.09 تريليون دولار ثم جهاز أبوظبي الاستثماري بالمركز الرابع بأصول 1.06 تريليون دولار.

كان ترامب قد طرح فكرة إنشاء صندوق الثروة السيادي خلال حملته الانتخابية حيث سبق وقال في سبتمبر إن الصندوق يمكنه استخدام "كل الأموال التي سيتحصل عليها من خلال الرسوم الجمركية وغير ذلك".

وقال في ذلك الوقت: "سوف يكون لدينا أكبر صندوق للثروة السيادية على الإطلاق". ترامب ليس صاحب الفكرة الوحيد من غير الواضح كيف سيستجيب المشرعون في الكونجرس لإنشاء الصندوق ففي حين يتعين على الكونجرس الموافقة على إنشاء الصندوق فإن سيطرته عليه ستكون أقل بمجرد الموافقة عليه.

وكان كبار المسؤولين في إدارة بايدن يعملون بهدوء على إنشاء صندوق ثروة سيادي مع التركيز على تمويل البنية التحتية المحلية والتصنيع قبل الانتخابات الأمريكية في نوفمبر، وفقًا لتقارير متعددة.

وقال ترامب يوم الاثنين إن الصندوق يمكن استخدامه لتسهيل بيع تيك توك، مشيرًا إلى إن الصندوق قد يكون له دور بقوله "ربما سنفعل شيئًا ما مع تيك توك وربما لا". شراء الصندوق لتطبيق "تيك توك" قد يسعى الصندوق الجديد لشراء تطبيق تيك توك الذي يضم نحو 170 مليون مستخدم أمريكي لفترة وجيزة قبل صدور قانون يلزم مالكه الصيني شركة "بايت دانس" إما ببيعه لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو مواجهة الحظر الذي دخل حيز النفاذ في 19 يناير.

وبعد توليه منصبه في 20 يناير، وقع ترامب على أمر تنفيذي يهدف إلى تأخير تطبيق القانون لمدة 75 يوما.

كما سبق وأجرى الرئيس الأمريكي محادثات مع عدد قادة الأعمال بمن فيهم إيلون ماسك بشأن شراء تيك توك وربما يتخذ قرارًا بشأن مستقبل التطبيق الشهير في فبراير. الدمام - شريف احمد - وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يأمر وزارتي الخزانة والتجارة الأمريكيتين بإنشاء صندوق ثروة سيادي قال إنه قد يستخدم أيضا لشراء منصة التواصل الاجتماعي "تيك توك"، وفق ما ذكرت صحيفة ذا جارديان البريطانية.من شأن صندوق الثروة السيادي الأمريكي أن يعمل كصندوق استثماري للبلاد ليعمل خارج إطار بنك الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة.يتطلب إنشاء الصندوق موافقة الكونجرس بما في ذلك معرفة مصادر تمويله اللازم لوجوده.اقرأ أيضاً: قبل ساعات من تنصيبه.. "ترامب": نريد 50% من ملكية تيك توكوقال ترامب من المكتب البيضاوي:"لدينا إمكانات هائلة. أعتقد أنه في غضون فترة قصيرة من الزمن سيكون لدينا أحد أكبر الصناديق".وذكر ترامب إن وزير الخزانة سكوت بيسنت وهاورد لوتنيك مرشح ترامب لمنصب وزير التجارة سيقودان الجهود الرامية إلى إنشاء صندوق أمريكي سيادي.قال بيسنت للصحفيين :"سنقوم بتنفيذ هذا الأمر خلال الاثني عشر شهرا القادمة وسنقوم بتحويل جانب الأصول في الميزانية العمومية للولايات المتحدة إلى أموال للشعب الأمريكي".ومن بين أهداف الصندوق تطوير البنية الأساسية مثل المطارات والطرق السريعة والمساعدة على توسيع نفوذ أمريكا في مناطق مثل بنما وجرينلاند.وتوجد صناديق ثروة سيادية في أكثر من 100 دولة بما في ذلك السعودية والصين والإمارات وتوجد حاليًا صناديق ثروة سيادية فرعية في عشرين ولاية أمريكية بما في ذلك ألاسكا التي تمتلك أكبر صندوق من بين جميع الولايات الأمريكية بقيمة تزيد عن 80 مليار دولار في عام 2024.يعد صندوق الثروة السيادي السعودي من بين الأكبر في العالم والذي يستثمر في مشروعات بالمملكة وحول العالم بما في ذلك في مشاريع في وادي السيليكون.اقرأ أيضاً: بعد قرار ترامب.. من أبرز المشترين المحتملين لتيك توك في أمريكا؟وذكر ترامب: "على سبيل المثال المملكة العربية السعودية لديها صندوق سيادي رائع وسنسعى للحاق بها".وركز صندوق الاستثمارات العامة السعودي (السيادي) الذي كان الأكثر نشاطًا في عام 2023 إنفاقه على الاستثمارات المحلية.وكشفت بيانات معهد صناديق الثروة السيادية، ان الصندوق السيادي الكويتي حل في المركز الخامس عالمياً لأصول تُقدر بـ1.029 تريليون دولار ارتفاعاً من آخر مستوى البالغ 980 مليار دولار.وسبق "السيادي الكويتي" محتلاً المركز الأول من حيث الأصول المدارة الصندوق النرويجي بأصول تُقدر بـ 1.74 تريليون دولار ويليه هيئة الاستثمار الصينية بـ1.33 تريليون دولار.وجاء الصندوق السيادي الصيني في آسيا في المركز الثالث بأصول 1.09 تريليون دولار ثم جهاز أبوظبي الاستثماري بالمركز الرابع بأصول 1.06 تريليون دولار.كان ترامب قد طرح فكرة إنشاء صندوق الثروة السيادي خلال حملته الانتخابية حيث سبق وقال في سبتمبر إن الصندوق يمكنه استخدام "كل الأموال التي سيتحصل عليها من خلال الرسوم الجمركية وغير ذلك".وقال في ذلك الوقت: "سوف يكون لدينا أكبر صندوق للثروة السيادية على الإطلاق".من غير الواضح كيف سيستجيب المشرعون في الكونجرس لإنشاء الصندوق ففي حين يتعين على الكونجرس الموافقة على إنشاء الصندوق فإن سيطرته عليه ستكون أقل بمجرد الموافقة عليه.وكان كبار المسؤولين في إدارة بايدن يعملون بهدوء على إنشاء صندوق ثروة سيادي مع التركيز على تمويل البنية التحتية المحلية والتصنيع قبل الانتخابات الأمريكية في نوفمبر، وفقًا لتقارير متعددة.وقال ترامب يوم الاثنين إن الصندوق يمكن استخدامه لتسهيل بيع تيك توك، مشيرًا إلى إن الصندوق قد يكون له دور بقوله "ربما سنفعل شيئًا ما مع تيك توك وربما لا".قد يسعى الصندوق الجديد لشراء تطبيق تيك توك الذي يضم نحو 170 مليون مستخدم أمريكي لفترة وجيزة قبل صدور قانون يلزم مالكه الصيني شركة "بايت دانس" إما ببيعه لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو مواجهة الحظر الذي دخل حيز النفاذ في 19 يناير.وبعد توليه منصبه في 20 يناير، وقع ترامب على أمر تنفيذي يهدف إلى تأخير تطبيق القانون لمدة 75 يوما.كما سبق وأجرى الرئيس الأمريكي محادثات مع عدد قادة الأعمال بمن فيهم إيلون ماسك بشأن شراء تيك توك وربما يتخذ قرارًا بشأن مستقبل التطبيق الشهير في فبراير.