شكرا لقرائتكم خبر عن الحرب التجارية تتجدد بين أكبر اقتصادين في العالم.. ما العواقب؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فرضت الصين، الثلاثاء، رسوما جمركية على واردات من الولايات المتحدة في رد سريع على الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على السلع الصينية، ما أدى إلى تجدد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم حتى مع عرض الرئيس دونالد ترامب إعفاءات للمكسيك وكندا، وفق ما ذكرت صحيفة يو إس إيه توداي الأمريكية. رسوم أمريكية على الصين دخلت رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على جميع الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة حيز النفاذ في الساعة 12:01 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الثلاثاء بعد أن حذر ترامب مرارًا بكين من أنها لا تبذل جهدًا كافيًا لوقف تدفق المخدرات غير المشروعة إلى الولايات المتحدة.

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في غضون دقائق، قالت وزارة المالية الصينية إنها ستفرض رسومًا بنسبة 15% على الفحم الأمريكي و10% على النفط الخام والمعدات الزراعية وبعض السيارات.

وقالت الوزارة إن الرسوم الجمركية الجديدة على الصادرات الأمريكية ستدخل حيز النفاذ في 10 فبراير. كيف تواجه الصين أمريكا؟ وأوضحت الصين أيضا إنها بدأت تحقيقًا لمكافحة الاحتكار مع شركة "جوجل" التابعة لشركة "ألفابت" في حين أدرجت كل من شركة "بي في إتش" الشركة القابضة للعلامات التجارية بما في ذلك "كالفن كلاين" وشركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية "إيلومينا" على "قائمة الكيانات غير الموثوقة".

وبشكل منفصل، قالت وزارة التجارة الصينية وإدارة الجمارك التابعة إنها ستفرض ضوابط تصدير على التنجستن والتيلوريوم والروثينيوم والموليبدينوم والعناصر المرتبطة بالروثينيوم "لحماية مصالح الأمن القومي(الصيني)". قوة الصين العالمية تسيطر الصين على جزء كبير من إمدادات العالم من هذه المعادن النادرة التي تعد بالغة الأهمية للتحول إلى الطاقة النظيفة.

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في اللحظات الأخيرة، علق ترامب يوم الاثنين تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على المكسيك وكندا ووافق على فترة توقف لمدة 30 يومًا في مقابل تنازلات بشأن حل معضلات الحدود ووقف الجريمة مع البلدين المجاورين بينما تجنب ترامب اقرار الأمر ذاته بإعفاء الصين هي الأخرى من الرسوم الجمركية ما يقول إنها الأشد استهدافًا من ترامب في وقتٍ قال فيه متحدث باسم البيت الأبيض إن ترامب لن يتحدث مع الرئيس الصيني شي جين بينج حتى وقت لاحق من الأسبوع الجاري. حرب ترامب التجارية الأولى خلال فترة ولايته الأولى في عام 2018، بدأ ترامب حربًا تجارية استمرت عامين مع الصين بسبب فائضها التجاري الضخم في الولايات المتحدة حيث فرض رسومًا جمركية متبادلة على سلع بقيمة مئات المليارات من الدولارات ما أدى إلى قلب سلاسل التوريد العالمية رأسًا على عقب وإلحاق الضرر بالاقتصاد العالمي.

حول هذا، قالت شركة "أوكسفورد إيكونوميكس" في مذكرة :"الحرب التجارية في مراحلها المبكرة لذا فإن احتمال فرض المزيد من الرسوم الجمركية مرتفع"، وهو الأمر الذي عمل فيه محللون على خفض توقعاتهم للنمو الاقتصادي في الصين.

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أنه قد يزيد من فرض الرسوم الجمركية على الصين ما لم توقف بكين تدفق الفنتانيل الذي يعد مادة أفيونية قاتلة إلى الولايات المتحدة.

وقال يوم الاثنين "نأمل أن تتوقف الصين عن إرسال الفنتانيل إلينا وإذا لم تفعل ذلك فإن التعريفات الجمركية سترتفع بشكل كبير". مشكلة التعريفات الجمركية وصفت الصين الفنتانيل بأنه مشكلة أمريكا وقالت إنها ستجابه التعريفات الجمركية من خلال منظمة التجارة العالمية وستتخذ تدابير مضادة أخرى لكنها تركت الباب مفتوحا للمحادثات.

وتعد الولايات المتحدة مصدر صغير نسبيا للنفط الخام بالنسبة للصين حيث مثلت 1.7% من وارداتها العام الماضي بقيمة حوالي 6 مليارات دولار.

في عام 2019، فرضت بكين تعريفات جمركية عقابية على الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، ردا على زيادة واشنطن للتعريفات الجمركية على السلع الصينية.

لكن يقول محللون إن المخاطر أعلى الآن، في ظل فاتورة استيراد الصين 4.16 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي في عام 2024 بقيمة 2.41 مليار دولار وهو ما يقرب من ضعف حجم عام 2018.

وقلصت الأسهم في هونج كونج مكاسبها بعد الرد الصيني في حين ارتفع الدولار وانخفض اليوان الصيني. اتفاق سريع غير مؤكد وقال جاري نج كبير الاقتصاديين في "ناتيكسيس" في هونج كونج: "على النقيض من كندا والمكسيك من الواضح أن من الصعب على الولايات المتحدة والصين الاتفاق على ما يطلبه ترامب اقتصاديا وسياسيا ولا يزال التفاؤل السابق في السوق بشأن التوصل إلى اتفاق سريع غير مؤكد".

أضاف جاري نج :"وحتى لو تمكنت الدولتان من الاتفاق على بعض القضايا فمن الممكن أن نرى استخدام التعريفات الجمركية كأداة متكررة وهو ما يمكن أن يشكل مصدرا رئيسيا لتقلبات السوق هذا العام". رسوم كندا والمكسيك وافقت كندا على نشر تكنولوجيا جديدة وأفراد جدد على طول حدودها مع الولايات المتحدة وإطلاق جهود تعاونية لمكافحة الجريمة المنظمة وتهريب الفنتانيل وغسيل الأموال.

كما وافقت المكسيك على تعزيز حدودها الشمالية بعشرة آلاف من أفراد الحرس الوطني لوقف تدفق الهجرة غير الشرعية والمخدرات.

وقال ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي: "بصفتي رئيسًا تقع على عاتقي مسؤولية ضمان سلامة جميع الأمريكيين وهذا ما أفعله بالضبط. أنا سعيد للغاية بهذه النتيجة الأولية".

وقال كريس دافيسون، الذي يرأس مجموعة تجارية لمنتجي "الكانولا" الكنديين: "إنها أخبار مشجعة للغاية. لدينا صناعة متكاملة تعود بالنفع على كلا البلدين". الاتحاد الأوروبي سيكون هدفه التالي وأشار ترامب يوم الأحد إلى أن الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة سيكون هدفه التالي لكنه لم يحدد موعداً. الانتقام من رسوم ترامب قال قادة الاتحاد الأوروبي في قمة غير رسمية عقدوها في بروكسل يوم الاثنين إن أوروبا ستكون مستعدة للرد إذا فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية لكنهم دعوا أيضا إلى التعقل والتفاوض حيث إن الولايات المتحدة هي أكبر شريك تجاري واستثماري للاتحاد الأوروبي.

وألمح ترامب إلى أن بريطانيا التي غادرت الاتحاد الأوروبي في عام 2020 قد يتم تجنيبها الرسوم الجمركية.

واعترف ترامب بأن الرسوم الجمركية التي فرضها قد تسبب بعض الألم قصير الأمد على الأمريكيين لكنه قال إنها ضرورية للحد من الهجرة والاتجار بالمخدرات وتحفيز الصناعات المحلية.