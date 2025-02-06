شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا 0.2% اليوم الخميس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على ارتفاع بنسبة 0.2%، عند 12433 نقطة، وبتداولات بلغت، 6.882 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 290.573 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 10.251 تريليون ريال. ارتفاع أسهم 123 شركة ارتفعت أسهم 123 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 96، من بين 250 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، أماك، وثمار، ومكة، وميدغلف للتأمين، وجاهز، الأكثر ارتفاعا.

وبحسب تداول، كانت أسهم شركات، متكاملة، وتنمية، والمجموعة السعودية، وسايكو، والمملكة، الأكثر انخفاضا. السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.4%، عند 31386 نقطة، وبتداولات بلغت، 45.741 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 4.315 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 58.922 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 40 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 39، من بين 110 شركات مدرجة في السوق الموازية.