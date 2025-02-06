شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز العاشر من رمضان يتابع جهود تطوير ورفع كفاءة الطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات البنية التحتية، قام المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان،بمتابعة سير أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق بعدد من المناطق الاستراتيجية بالمدينة، وذلك في ضوء خطة الجهاز لتعزيز جودة الطرق وتسهيل حركة النقل وتحقيق التنمية المستدامة.

وشملت المتابعة أعمال صيانة طبقة السن بمنطقة A3، إلى جانب متابعة أعمال الرصف والتطوير بمنطقة 710 فدان، حيث يتم تنفيذ عمليات الصيانة والتأهيل وفق أعلى المعايير الفنية لضمان كفاءة واستدامة البنية التحتية. كما تابع رئيس الجهاز تشغيل السن بالمنطقة الصناعية 2 مليون، في إطار الجهود المستمرة لتحسين شبكة الطرق الداخلية بالمناطق الصناعية، بما يسهم في تعزيز بيئة العمل وتوفير بنية تحتية متطورة للمستثمرين وأصحاب المصانع.

وفي سياق متصل، يستكمل الجهاز أعمال رصف طريق بلبيس – العاشر من رمضان، الذي يُعد أحد المحاور المرورية الرئيسية التي تربط المدينة بالمحافظات المجاورة، مما يسهم في تسهيل حركة النقل والتجارة، ودعم المشروعات الصناعية والاستثمارية بالمنطقة.

وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى على أهمية تكثيف الجهود الميدانية لمتابعة أعمال الرصف والصيانة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية لضمان تنفيذ المشروعات بجودة عالية وفقًا لأحدث المواصفات، بما يعكس التوجهات الاستراتيجية نحو تطوير البنية التحتية وتعزيز الخدمات بمدينة العاشر من رمضان.