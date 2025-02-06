شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز سفنكس الجديدة يسترد 300 فدان من واضعى اليد على أملاك الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن جهاز مدينة سفنكس الجديدة، حملة لتنفيذ القرار الوزاري رقم (122) لاسترداد مساحة (300 فدان) محيط منطقة الاتحادية شرق طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي نطاق مدينة سفنكس الجديدة، يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الإسكان، المهندس شريف الشربينى.

وأكد المهندس أحمد إبراهيم أنور، رئيس جهاز مدينة سفنكس الجديدة، أنه تم تنفيذ الحمله بالتعاون مع الجهات الأمنية ، لافتا إلى أنه شدد لة الزراعات الموجودة بالأرض المتعدى عليها بالقرار الوزاري ووضع لافتات خاصة بملكية الجهاز لقطعة الأرض بالقرار الوزاري المشار اليه.

وشدد رئيس الجهاز بأنه لا تهاون مع واضعي اليد على أراضي الدولة دون وجه حق، وأنه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية الرادعة والتي من شأنها الحفاظ على أراضي الدولة واستيداء حقوقها.